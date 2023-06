Plötzlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen! Wie die Grünen Streit in Harmonie verwandeln

von Nico Fried Im Streit über die Asylpolitik haben sich die Grünen wieder zusammengerauft. Wie kann das sein? stern-Kolumnist Nico Fried mit einem Erklärungsversuch.

Na? Auch mitgefiebert? Bestimmt haben Sie am Wochenende das Fernsehereignis schlechthin verfolgt: den kleinen Parteitag der Grünen. Nein? Sie haben an einem Samstag Besseres zu tun? Oh! Dann fasse ich hier mal die überraschendste Erkenntnis zusammen: Die Grünen haben sich nicht zerlegt.

Wie bitte? Ja, wie kann denn das sein?