Es sind derzeit lange Tage und Nächte im politischen Berlin. Stundenlang hatten die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Nacht zum Donnerstag über die mögliche Bildung einer Regierung beraten. Doch noch immer gibt es massive Meinungsverschiedenheiten. Bei einigen liegen die Nerven blank. So zum Beispiel bei Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Er war sauer auf die CSU, die den Grünen mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen hatte: "Und ich muss mal sagen, damit muss man jetzt mal endlich Schluss machen. Also entweder will man gemeinsam was machen, dann unterlässt man so was, ja, öffentliche Angriffe auf andere Verhandler zu machen. Oder man sagt gleich, man will das nicht haben. Dann sollen sie es sagen. Aber das geht mal gar nicht." Positiv äußerte sich dagegen FDP-Chef Christian Lindner, der von konstruktiven Verhandlungen und Fortschritten bei den Finanzen sprach. "Also wir hatten gute Beratungen, ganz konstruktiver Austausch. Wir sind bei Finanzen einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Und einmal mehr gehört auch heute Abend den Grünen mein Respekt, die durchaus Beweglichkeit gezeigt haben und damit dokumentiert haben, dass sie wirklich regieren wollen. Und das verdient Anerkennung." Mit Spannung wird nun die Runde der Parteichefs und Verhandlungsführer unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet, die spätestens in der Nacht zum Freitag alle dann noch verbleibenden Hürden beseitigen soll.