Bernd Neuendorf auf der VIP-Tribüne beim Testspiel im Oman: Ob ihm da schon klar war, dass die Diskussionen in Deutschland so hochkochen würden?

von Jonas Schulze Pals Bernd Neuendorf galt als unbefleckt, als er den DFB übernahm. Nun gerät er in die Kritik. Doch der Ex-Kommunikator von Olaf Scholz ist harte Zeiten gewohnt.

Nun hat sich also auch der Bundeswirtschaftsminister zur "One Love"-Binde geäußert. Wäre Robert Habeck Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, würde er die Binde bei der WM in Katar tragen. "Ich würde es darauf ankommen lassen", sagte Habeck am Vorabend des ersten deutschen WM-Spiels gegen Japan. Ihn würde interessieren, was der Schiedsrichter dann machen würde.