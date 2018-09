Einen Tag vor dem Wohngipfel der Bundesregierung hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD auf die Dringlichkeit der Thematik hingewiesen. Müller äußerte sich während einer Grundsteinlegung und eines Richtfestes in der Bundeshauptstadt. "Wir erleben in Berlin exemplarisch, was in allen großen Städten eine Rolle spielt. Es kommen immer mehr Menschen, in Berlin das siebente Jahr in Folge 40 000 Menschen pro Jahr. Das bedeutet: Wir brauchen Wohn- und die gesamte soziale Infrastruktur, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen, das ist eine Riesenaufgabe. Wir bauen alleine pro Jahr 12 bis 15 000 Wohnungen in unserer Stadt und das deckt gerade mal den Bedarf für die Menschen, die zusätzlich kommen. Wir brauchen aber mehr Wohnungen, damit wir auch zu einer Entlastung des Marktes kommen. Und genau an dieser Stelle ist es auch wichtig, wie der Bund sich engagieren wird. Werden wir zusätzliche Flächen bekommen. Das ist ja nicht so einfach in einer verdichteten Großstadt, dafür auch die Potenziale zu haben." Mit Blick auf den anstehenden Wohngipfel kritisierte Müller die jüngste Personalentscheidung des Bundesministers des Inneres, für Bau und Heimat Horst Seehofer. Der hatte zuletzt einen Staatssekretär der SPD in seinem Ministerium in den Ruhestandversetzt, um Platz für den gechassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zu schaffen. Adler hatte den anstehenden Gipfel maßgeblich mitgeplant. "Ich glaube, das ist ein fatales Signal, was es da auch aus dem Innenministerium gibt. Aus gutem Grund ist das SPD-Mitglied Gunther Adler Staatssekretär geblieben in einem CSU-geführten Ministerium, weil er ein anerkannter Fachmann ist und das ganze Thema Wohnen und Mieten von A bis Z beherrscht. Wenn so ein Mann entlassen wird von Herrn Seehofer zugunsten von Herrn Maaßen ist das auch ein politisches Signal, nämlich dass Herrn Seehofer dieses Thema nicht wichtig ist. Und ich glaube, darauf kommt es auch beim Wohnungsgipfel an, genau das Gegenteil zu betonen. Wohnen und Mieten ist die soziale Frage unserer Zeit und darum hat sich auch ein Heimatminister zu kümmern." Kritik gibt es auch an der Wohnungspolitik der Regierung insgesamt, so am Mittwoch vom Bundesdirektor des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten. "Wir sind der Meinung, diese Mieterhöhungsspielräume, die es bisher gibt, müssen drastisch gesenkt werden. Man darf höchstens um zehn Prozent, innerhalb von fünf Jahren, die Mieten erhöhen dürfen. Wir wollen, dass energetische Modernisierungen nicht mehr dazu dienen können, Leute aus ihren Wohnungen rauszuschmeißen, sondern sie sollen möglichst warmmieten-neutral ausgeführt werden. Dann kann der bisherige Mieter in der Wohnung, auch nach der energetischen Modernisierung, wohnen bleiben." Laut Koalitionsvertrag soll die Wohnungspolitik in der Bundesregierung erklärtermaßen eine zentrale Rolle spielen: der Wohnungsgipfel am Freitag im Berliner Kanzleramt soll einen Beitrag dazu leisten. Erwartet werden Vertreter von Verbänden, des Mieterbundes, des Architektenbund, und von Gewerkschaften.