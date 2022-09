von Nele Spandick Bei der Konzertierten Aktion sollen heute Arbeitgeber und Arbeitnehmer weitere Entlastungen besprechen. Mit dabei: die neue Chefin des Gewerkschaftbundes Yasmin Fahimi. Wer sie bei Betriebsbesichtigungen begleitet, erlebt eine Frau, für die Gewerkschaftsarbeit mehr ist als nur Arbeitskampf.

Yasmin Fahimi steigt aus ihrer Audi-Limousine. Sie sagt, sie wolle auch gerne mal mit in dem Bus der Journalisten fahren, der ihrem Auto während ihrer Sommerreise folgt. Aber in diesen Tagen der anschwellenden Krise wird immer wieder verhandelt, mit der Bundesregierung, den Koalitionsparteien. Da ist auch die Gewerkschaftschefin gefragt. Und deshalb muss Yasmin Fahimi in ihrem Auto immer wieder mal auch in Ruhe telefonieren können.