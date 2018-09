Es geht weiter um seine Zukunft: Der umstrittene Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, hier Archivbilder, bestimmte auch am Montag die politischen Spitzen-Debatten in Deutschland: Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich einem Medienbericht zufolge entschlossen, auf die Entlassung von Maaßen zu dringen. Eine offizielle Bestätigung der Bundesregierung zu dem "Welt"-Bericht lag zunächst nicht vor. In Regierungskreisen wurde auf Merkels Satz verwiesen, dass die Koalition nicht an der Personalie eines Präsidenten einer nachgeordneten Behörde zerbrechen werde. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sagte am Montag in Berlin: O-Ton: "Also die Meldung der "Welt" kommentiere ich an dieser Stelle nicht. Ich verweise darauf, dass die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister und die SPD-Fraktionsvorsitzende am 13. September zu diesem Thema miteinander gesprochen haben. Und morgen werden sie ihre Gespräche fortsetzen. Bis dahin haben die Koalitionspartner Stillschweigen vereinbart. Dem werde ich hier nicht vorgreifen." Die SPD-Spitze hatte sich darauf verständigt, auf der Abberufung Maaßens zu bestehen, wie Parteichefin Andrea Nahles in Wetzlar beim Wahlkampf in Hessen unterstrich: O-Ton: "Ja, da gibt es nichts Neues zu sagen. Wir treffen uns morgen, und dann wird das geklärt!" Linken-Vorsitzende Katja Kipping lobte die SPD ausdrücklich für deren entschiedene Haltung zumindest in dieser Frage: O-Ton: "Nun verdichten sich die Meldungen und Hinweise, dass Angela Merkel Herrn Maaßen zurückziehen wird. Dieser Schritt ist mehr als überfällig, denn Herr Maaßen war schon lange nicht mehr haltbar als Chef des Verfassungsschutzes." Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte, der gesamte Verfassungsschutz solle umgestaltet werden: O-Ton: "Mit Blick auf den Verfassungsschutzpräsidenten ist klar, dass es nicht nur die Äußerungen waren, die er rund um Chemnitz getätigt hat, sondern rund um den ganzen NSU-Skandal hatte die damalige große Koalition ja schon mal angekündigt, dass es grundlegende Änderungen beim Verfassungsschutz geben muss. Das ist nicht erfolgt. Deswegen ist es nicht nur eine Frage für den Verfassungsschutz-Präsidenten." Die Medienplattform "Welt" beruft sich auf Koalitionskreise. Merkel, hier Archivbilder, habe am Wochenende führenden Politikern der Koalition in Telefonaten signalisiert, dass sie gegen einen Verbleib Maaßens sei. Maaßen wird seit Tagen kritisiert, zunächst vor allem von Linken und Grünen und dann auch von der SPD, nicht zuletzt für seine Äußerungen in der "Bild"-Zeitung zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz und für seine umstrittenen Kontakte zur AfD. Am Dienstag wollen sich die Spitzen der drei Koalitionsparteien erneut treffen, um die Personalie Maaßen zu besprechen.