Sehen Sie im Video: Zu Besuch bei Gerhard Schröder – Making-of-Video zum großen Altkanzler-Interview.













Gerhard Schröder im exklusiven Interview.





stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und RTL-Politikchef Nikolaus Blome treffen den Altkanzler in Hannover.





Beim fünfstündigen Termin in Schröders Kanzlei spricht der 78-jährige Ex-Kanzler unter anderem über russische Gas-Lieferungen.





„Es gibt keine politische Ansage des Kremls, den Gasfluss zu drosseln. Es handelt sich hier vorwiegend um ein technisches und bürokratisches Problem, übrigens eins auf beiden Seiten. Und eine Seite schiebt der anderen den schwarzen Peter zu.“





Weiter spricht der Altkanzler im Interview über Wladimir Putin, den Krieg in der Ukraine und seine Familie.





„Ich halte diesen Krieg für einen Fehler der russischen Regierung. Das habe ich auch öffentlich gesagt. Aber ich muss deswegen nicht ständig den Empörer spielen, das können andere tun.“





Das ganze Interview lesen Sie im aktuellen stern oder bei stern Plus.

Mehr