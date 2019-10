Facebook-Gründer Mark Zuckerberg stellte sich am Mittwoch einer Ausschussanhörung des US-Repräsentantenhauses. Als er erklärte, warum er es wichtig findet politischer Werbung ungeprüft eine Plattform zu bieten, fühlten die Abgeordneten ihm auf den Zahn. „Das heißt, sie unterziehen politische Werbung keinem Faktencheck?" „Gemäß unseren Richtlinien unterziehen wir Äußerungen von Politikern keinem Faktencheck. In einer Demokratie sei es wichtig, dass Leute direkt sehen können, was Politiker sagen und politische Äußerungen würden ohnehin schon immer sehr unter die Lupe genommen, so Zuckerberg. Facebook selbst überprüfe überhaupt keine Fakten. auf die Frage, ob sie mit anderen Plattformen zusammenarbeiteten, die Fakten prüfen, sagte er: „Chairwoman, yes." Auch Alexandria Ocasio-Cortez, Abgeordnete der Demokraten zeigte Beharrlichkeit. Facebook habe jüngst angekündigt, dass es Politikern gegen Bezahlung möglich sei Falschinformationen zu verbreiten, so Ocasio-Cortez. „Könnte ich zum Beispiel, auch indem ich mich offizieller Behördenzahlen bediene, in Gegenden mit mehrheitlich schwarzen Einwohnern den falschen Wahltermin veröffentlichen?" „Nein, Frau Abgeordnete, das geht nicht." „Aber Sie haben doch gesagt, sie werden die Fakten meiner Werbung nicht prüfen." „Wenn irgendjemand zu etwas aufruft, das zu Gewalt führen könnte oder zu der Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen, dann löschen wir diese Inhalte." „Ab einer gewissen Grenze prüfen Sie politische Inhalte also?" „Könnte ich Werbung schalten, die behaupten Republikaner hätten für den Green-Deal gestimmt? Ich versuche nur zu verstehen, wo die Grenzen liegen." „Darauf weiß ich so direkt keine Antwort." „Haben Sie den Eindruck, dass es ein Problem sein könnte, wenn politische Kampagnen überhaupt nicht inhaltlich geprüft werden?" „Ich denke, Lügen sind schlecht, und Lügen in politischer Werbung sind schlecht." „Löschen Sie politische Werbung mit Lügen, oder nicht?" „Ich denke, die Menschen sollten selbst entscheiden, ob die Politiker, die Sie eventuell wählen wollen…" „Also löschen Sie sie nicht?"