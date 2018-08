Meşale Tolu auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Stuttgart nach ihrer Landung am örtlichen Flughafen: "Wie Sie wissen, wurde ich in den Morgenstunden des 30. April 2017 in der Wohnung in Istanbul durch eine Razzia festgenommen. Während dieser Razzia war ich alleine mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn damals in der Wohnung. Um halb fünf Uhr morgens wurde meine Wohnung gestürmt von Sondereinsatzkräfte, maskiert, schwer bewaffnet. Zu dem Zeitpunkt war mein Mann bereits drei Wochen inhaftiert und war im Hochsicherheitsgefängnis in Silivri. Trotz dessen, dass sie das wussten, sind sie sehr gewaltsam in meine Wohnung einmarschiert, haben mich zu Boden gedrückt, haben sich auf mich drauf, mit dem Knie, draufgesetzt. Mein Sohn war im Zimmer, hat geschlafen, wurde durch eine bewaffnete maskierte Polizeikraft, sozusagen direkt mit der Waffe auf ihn drauf gerichtet, aufgeweckt. Danach wurde meine Wohnung dreieinhalb Stunden von diesen maskierten Menschen durchsucht. Während dieser dreieinhalb Stunden war ich jeglicher Repression und Bedrohung ausgesetzt. Ich wurde eigentlich die ganze Zeit über beschimpft und bedroht, obwohl diese Menschen mich nicht kannten. Sie hatten nur einen Befehl bekommen, mich festzunehmen." // "Ich bin zwar heute hier, aber Hunderte Kollegen und Kolleginnen, Oppositionelle, Anwälte, Studenten, 70.000 Studenten, sind inhaftiert, sind immer noch nicht frei. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat. Ich denke nicht, dass sich in dem Land in Richtung Demokratisierung etwas verändert hat."