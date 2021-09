Zweites TV-Triell: So hitzig war der Schlagabtausch zwischen Scholz, Baerbock und Laschet

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase. Beim zweiten TV-Triell mussten sich die Kanzlerkandidat:innen von Union, Grünen und SPD den Fragen von ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr stellen. Die wichtigsten Streitpunkte im Überblick.

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben sich die Kanzlerkandidat:innen von Union, SPD und Grünen bei einer weiteren Fernsehdebatte einen teilweise scharfen Schlagabtausch geliefert. Angesichts der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls versuchten am Sonntagabend vor allem Armin Laschet (Union) und Annalena Baerbock (Grüne) den SPD-Bewerber Olaf Scholz unter Druck zu setzen. Außerdem ging es um mögliche Regierungsbündnisse, den Kampf gegen die Klimakrise und die Lehren aus der Corona-Pandemie.

Laschet attackiert Scholz zu Durchsuchung im Finanzressort

Scholz betonte, dass es bei der Razzia nicht um Vorwürfe gegen das Ministerium gegangen sei. Laschet nannte es "ein Wunder", dass Scholz "eine solche Schönrednerei an den Tag legen" könne. Bei den Durchsuchungen im Finanzministerium sowie im Justizministerium am Donnerstag ging es um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt gegen Verantwortliche der beim Zoll angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) zur Geldwäschebekämpfung. Der Zoll untersteht dem Finanzministerium.

Ziel der Durchsuchungen war es laut der Staatsanwaltschaft Osnabrück, "den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären". Beide Ministerien betonten, es gebe keinen gegen Mitarbeiter des jeweiligen Ressorts gerichteten Verdacht. Scholz selbst zeigte sich irritiert - wenn die Ermittler Fragen an das Finanzressort hatten, hätten sie diese "auch schriftlich stellen können".

Laschet warf ihm deshalb am Sonntag vor, er habe "abfällig" über die Justiz gesprochen. Das sei "unangemessen" gewesen. Er zog zudem Parallelen zum Fall der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard, der Probleme der Finanzaufsicht offenbart hatte, sowie zu den unter dem Schlagwort Cum-Ex bekannten Steuerbetrügereien.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock betonte, dass Deutschland ein großes Problem mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung habe, das schon "bei der CDU" angefangen habe. Dem Staat entgingen dadurch jedes Jahr enorme Summen. Die Grünen forderten deshalb unter anderem eine Bargeldobergrenze für Geschäfte wie etwa den Immobilienkauf, sagte die Parteichefin.

Kontroverse über Klimaschutz

Beim Thema Klimaschutz warfen sich Laschet und Scholz gegenseitig bei wichtigen Fragen eine Blockade vor. Scholz betonte, die Union habe lange bestritten, dass für den klimagerechten Umbau der Wirtschaft mehr Strom nötig sei. Laschet warf der SPD am Sonntagabend in der zweiten großen TV-Wahlkampfdebatte bei ARD und ZDF vor, Beschleunigungen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren verhindert zu haben.

Baerbock machte deutlich, mit dem aktuellen Tempo der schwarz-roten Koalition würden Klimaziele deutlich verfehlt. Union und SPD hätten sich immer nur gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Sie nannte den Kampf gegen den Klimawandel eine große Kraftanstrengung. Baerbock bekräftigte, Deutschland müsse früher aus der Kohle aussteigen, und zwar deutlich vor dem Jahr 2038 - das ist bisher geplant.

Auf eine Frage zu steigenden Spritpreisen sagte Scholz, bei der CO2-Bepreisung im Verkehr müsse moderat vorgegangen werden. Es kaufe sich niemand wegen eines steigenden Spritpreises am nächsten Tag ein neues Auto. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis müssten den Bürgern zurückgegeben werden, indem die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms abgeschafft werde.

Breite Zurückhaltung bei Koalitionsfrage

Trotz hartnäckiger Fragen haben alle drei Kanzlerkandidat:innen mögliche Regierungsbündnisse nach der Wahl offengelassen. Der CDU-Vorsitzende Laschet schloss eine Juniorrolle der Union in einer SPD-geführten Bundesregierung nicht generell aus. "Demokraten untereinander müssen nach der Wahl miteinander reden." Zugleich betonte er: "Wir kämpfen um Platz 1." Laschet wich der Frage aber insgesamt aus. Man sei momentan nicht bei der Regierungsbildung, sondern "beim Werben um den richtigen Weg für unser Land".

SPD-Kanzlerkandidat Scholz legte sich erneut nicht definitiv fest, ob er eine Koalition zusammen mit der Linken ausschließt. Er betonte aber: "Wer in Deutschland regieren will, muss klare Positionen haben, er muss sich bekennen zur transatlantischen Zusammenarbeit, er muss klar sagen, dass die Nato für unsere Sicherheit unverzichtbar ist, und dass wir unsere Verpflichtungen im Bündnis erfüllen müssen. Er muss sich klar zu einer starken, souveränen Europäischen Union bekennen." Laschet warf Scholz daraufhin vor, er würde selbst dann, wenn die SPD nur zweitstärkste Kraft bei der Bundestagswahl am 26. September werden sollte, eine Koalition unter Einschluss der Linken bilden.

Die Grünen-Bewerberin Baerbock betonte, sie kämpfe mit aller Kraft für einen Aufbruch in Deutschland. "Das geht nur mit Grünen in führender Rolle." Baerbock sagte ebenfalls, nach der Wahl müssten alle demokratischen Parteien miteinander reden. Dabei schloss sie die Linke mit ein. Baerbock warnte vor einer Gleichsetzung der Linken mit der AfD. Das sei "brandgefährlich"

Werben für mehr Corona-Impfungen

Alle drei Kanzlerkandidat:innen haben zudem für mehr Corona-Impfungen geworben. Grünen-Chefin Annalena Baerbock, dass es erst nach eineinhalb Jahren Pandemie von diesem Montag an eine bundesweite Aktionswoche dazu gibt. Wenn man etwa bei Pflege und Kliniken in eine Situation komme, dass nicht genug Menschen geimpft seien, müsse auch die Frage einer Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen angegangen werden. Sie sprach sich dafür aus, dass es wie bei Schulkindern auch bei Arbeitnehmern Verpflichtungen zu regelmäßigen Corona-Tests geben soll.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wandte sich gegen eine Testpflicht am Arbeitsplatz. In Betrieben würden Testangebote breitflächig genutzt. Dies sei "in dieser Phase der Pandemie der richtige Weg". Er wies darauf hin, dass eine Testpflicht Konsequenzen haben könnte, dass man möglicherweise seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. CDU-Chef Armin Laschet warb unter anderem für mobile Impfangebote, etwa auch für Menschen, die keinen Hausarzt haben. Er betonte das Ziel, zu mehr Impfungen zu kommen, und das "ohne eine Pflicht".