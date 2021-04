#allesdichtmachen – Schauspieler kommentieren Corona-Politik +++ Kleinflugzeug in Oberfranken abgestürzt +++ Merkel vor Wirecard-Untersuchungsausschuss +++ Entscheidung über EM-Spiele in München +++ Die Nachrichtenlage am Freitagmorgen.

der Machtkampf in der Union ist zwar offiziell beigelegt, aber der Staub legt sich nur sehr langsam. Oder trägt es zur Beruhigung der Lage bei, dass die CSU via "Bild"-Zeitung über einen sprunghaften Anstieg ihrer Mitgliederzahlen informiert? Nach der Niederlage von Parteichef Markus Söder gegen seinen CDU-Kollegen Armin Laschet seien bei der Münchner Landesleitung allein am Donnerstag mehr als 1000 Anträge auf eine Online-Mitgliedschaft eingegangen, berichtet Generalsekretär Markus Blume stolz dem Blatt. Auch so kann man zärtlich nachtreten. Apropos Verlierer. Friedrich Merz, der zweimal nicht Parteichef werden durfte, sagt dem Gendern den Kampf an. Den wachsenden Zwang zum Gebrauch von geschlechtergerechter Sprache halte er für "rechtlich angreifbar", sagte er dem "Spiegel". "Es gibt nach meiner Wahrnehmung einen kulturellen Konsens in der Republik - die überwiegende Mehrheit der Menschen lehnt die Gendersprache ab." Ob die CDU mit solchen Themen Wahlkämpfe gewinnen kann?

Kleinflugzeug in Oberfranken abgestürzt - zwei Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Oberfranken sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte, stürzte das Ultraleichtflugzeug aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Kulmbach ab und überschlug sich. Die beiden Insassen starben demnach noch am Unfallort.

#allesdichtmachen – Schauspieler kommentieren Corona-Politik

Zahlreiche prominente Film- und Fernsehschauspieler sorgen mit einer großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen. Künstler wie Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Richie Müller und Heike Makatsch und viele weitere verbreiteten bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. In den sozialen Medien löste die Aktion ein gespaltenes Echo aus.

Earth Day-Rekord im Kloster

In einem Tempel in Thailand formen Mönche am Earth Day, dem internationalen Tag der Erde, mit rund 330.000 Kerzen ein Bild von der Erde und von Buddha. Der Durchmesser des Bildes beträgt einen Quadratkilometer.

Vermutlich 130 Migranten ertrunken: Bootsunglück vor libyscher Küste

Vor der Küste Libyens sind nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Mediterranee Dutzende Bootsmigranten im Mittelmeer ertrunken. Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sei nach stundenlanger Suche an der Unglücksstelle nordöstlich von Tripolis eingetroffen, teilte die Organisation mit. An Bord des Schlauchbootes sollen demnach rund 130 Flüchtlinge gewesen sein.

Er war mal ein Weltstar: Bay-City-Rollers-Sänger Les McKeown stirbt mit 65

Mit seiner Pop-Band Bay City Rollers begeisterte er vor allem junge Frauen - nun ist der einstige Mädchenschwarm und Sänger Les McKeown im Alter von 65 Jahren überraschend gestorben. "Mit großer Trauer müssen wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown bekanntgeben", hieß es seitens der Familie. Woran der Sänger starb, wurde nicht bekannt. Die Bay City Rollers feierten in den 1970er Jahren weltweit Erfolge mit Songs wie "Bye Bye Baby" und "Shang-a-Lang". Vor allem bei Jugendlichen kamen die fünf Jungs aus Schottland an. Ihre Musik wurde auch als "Bubblegum Pop" bezeichnet. Die "Rollers" verkauften rund 120 Millionen Tonträger.

Bundestag berät Nachtragshaushalt mit neuen Schulden

Der Bundestag will ab 9 Uhr den Nachtragshaushalt beschließen, der es Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ermöglicht, 60,4 Milliarden Euro weitere Schulden aufzunehmen. Die Nettokreditaufnahme kann damit in diesem Jahr auf den Rekordwert von 240,2 Milliarden Euro steigen. Der Nachtragsetat sieht vor allem mehr Geld für Unternehmenshilfen und für die Gesundheitspolitik vor, etwa für den Kauf von Impfstoffen. Zugleich sollen mit ihm niedrigere Steuereinnahmen ausgeglichen werden.

Wirecard-Untersuchungsausschuss befragt Kanzlerin Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird um 10 Uhr im Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal beim früheren Dax-Unternehmen Wirecard befragt. Sie hatte sich im September 2019 bei einer Reise nach China für Wirecard eingesetzt. Damals waren kritische Medienberichte zu dem Skandalunternehmen bereits bekannt - nach Angaben eines Regierungssprechers wusste Merkel zum Zeitpunkt der Reise aber nichts von möglichen schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss wollen Merkel auch zu Lobbyismus im Kanzleramt befragen. Vor der China-Reise hatte die Kanzlerin Besuch vom früheren Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg gehabt, der für Wirecard als Lobbyist tätig war.

Gesundheitsminister Spahn informiert zur Corona-Lage

Ab 10 Uhr informiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland. Dabei wird es sicherlich nicht um aktuelle Infektions- und Sterbezahlen gehen, sondern auch um die von Bundestag und -rat genehmigte Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes – inklusive bundesweiter Notbremse.

Uefa berät: Bleibt München EM-Gastgeber?

München erfährt an diesem Freitag, ob es Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft im Sommer bleiben darf. Das Exekutivkomitee der Uefa berät von 10 Uhr an in einer Videoschalte über die drei noch nicht bestätigten Ausrichterstädte; neben München sind das noch Bilbao und Dublin. Während die Iren und die Basken vor der Streichung aus dem EM-Kalender stehen, gelten die Chancen Münchens als gut. Die Münchner mussten zuletzt zittern, weil sie der Uefa nicht wie gewünscht eine Garantie der Politik geben konnten, dass im Sommer trotz Corona Zuschauer in das Stadion dürfen. Neun der zwölf ursprünglich geplanten Städte des paneuropäischen Turniers hatten diese Garantien eingereicht. In der Münchner Allianz Arena sind drei Vorrundenpartien und ein Viertelfinalduell vorgesehen.

Bundesliga: Augsburg und Köln eröffnen Spieltag 31

Der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird um 20.30 Uhr mit einem Duell im Abstiegskampf eröffnet. Der Tabellenzwölfte FC Augsburg empfängt den 1. FC Köln, der als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Die Augsburger wollen in dem Heimspiel einen großen Schritt zum Verbleib in der Bundesliga machen, wie Trainer Heiko Herrlich ankündigte. Bei einem Sieg hätte der FCA zehn Punkte Vorsprung auf die Kölner und könnte von diesen nicht mehr eingeholt werden. Die stark gefährdeten Gäste aus dem Rheinland streben nach dem überraschenden 2:1 gegen RB Leipzig den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel an.

