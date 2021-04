Sehen Sie im Video: Armin Laschet fordert eine rasche Klärung, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Armin Laschet (CDU): "Ich habe mich sehr gefreut über die große Unterstützung im Präsidium, fast jeder hat sich zu Wort gemeldet in dem Bundesvorstand. Auch die, die vielleicht bei der Bundesvorstand Auswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir Unterstützung zugesagt aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen. Und ich habe jedem gesagt: Meine Position ist klar. Und die vertrete ich seit vielen Jahren. Ich will ein modernes Deutschland. Ich will, dass wir die Klimaschutz Fragen mit den wirtschaftlichen Fragen verbinden. Ja, ich will auch dafür kämpfen, dass wir Industrieland bleiben, Industriearbeitsplätze erhalten. // "Meine Kandidatur, mein Amtsverständnis vom Amt des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland ist ein europäisches. Ganz Europa schaut da drauf, wie Deutschland sich in dieser Phase auch personell aufstell. Und bei jeder Problemfindung globalen Ausmaßes brauchen wir multilaterale Lösungen. Brauchen wir ein europäisches Deutschland." // "Eines war heute in unseren Gremien erkennbar: Alle wollen eine schnelle Entscheidung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen. Uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland, heute, morgen, in dieser Woche und in den nächsten Monaten liegen. Und deshalb wollen wir sehr schnell mit der CSU sprechen, eine gemeinsame Lösung finden. Und ich bin sicher, dass wir auch gemeinsam dann alle Chancen haben, die Bundestagswahl zu gewinnen."

Ein Toter nach Schüssen an US-amerikanischer Highschool +++ Staatsschutzverfahren gegen rechtsterroristische "Gruppe S." beginnt +++ Kabinett will bundesweite Corona-Notbremse ziehen +++ Die Nachrichtenlage am Dienstagmorgen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder doch sein bayerisches Pendant Markus Söder? In der Union fordern immer mehr Stimmen eine rasche Klärung der Frage, welcher der beiden als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen soll. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wünschte sich bis Ende der Woche eine gemeinsame Entscheidung von CSU und CDU. Dem schloss sich auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner an. Die Parteien seien nur stark, wenn sie diese Entscheidung gemeinsam treffen würden.

Vor der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag wächst der Druck auf CDU-Chef Armin Laschet in der Kanzlerkandidaten-Frage. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals "ThePioneer" haben sich inzwischen 70 CDU-Abgeordnete der Forderung nach einer Aussprache in der Fraktion zu dem Thema angeschlossen. Dies gehe aus einer aktualisierten Fassung der seit vergangener Woche kursierenden Erklärung von Abgeordneten hervor.

Die Präsidien der Schwesterparteien waren am Montag zu gegensätzlichen Ansichten über die Kanzlerkandidatur der Union gekommen. Die CDU-Spitze stellte sich hinter Laschet, die CSU hinter Söder. Die CSU strebt nun weitere Gespräche über die Entscheidung an. Dazu zählt Söder auch die heute anstehende Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der in den Umfragen vorne liegende CSU-Chef verlangt auch eine stärkere Berücksichtigung der Stimmung in der Bevölkerung. Laschet drängt indes auf eine rasche Klärung der Kanzlerkandidaten-Frage.

Rund 10.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 10.810 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden zudem 294 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 140,9.

Ein Toter bei Schüssen an Highschool im US-Bundesstaat Tennessee

Bei einem Schusswechsel in einer Schule in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee istein Schüler durch eine Polizeikugel getötet worden. Das Kriminalamt von Tennessee (TBI) teilte gestern Abend (Ortszeit) mit, Polizisten seien wegen Berichten über eine möglicherweise bewaffnete Person in einer Toilettenanlage an die Austin-East-Highschool gerufen worden. Als die Sicherheitskräfte die Anlage betreten hätten, habe der Verdächte Schüsse abgegeben und einen Polizisten angeschossen. Einer der Polizisten habe das Feuer erwidert und den Schüler tödlich getroffen. Der verletzte Polizist sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mindestens zehn Tote bei Protesten gegen UN-Mission im Kongo

Im Osten des zentralafrikanischen Staats Kongo sind in der Krisenprovinz Nord-Kivu Provinz mindestens zehn Menschen während gewaltsamer Proteste gegen die dortige UN-Friedensmission getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Carly Nzanzu Kasivita mit. Die Demonstrationen hatten bereits vor gut einer Woche begonnen, zunächst hauptsächlich friedlich. Am Sonntag und Montag schlugen sie jedoch in Gewalt um.

Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen

Das Bundeskabinett will heute bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100 000 Einwohner kommen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin besucht Deutschland

Dreieinhalb Monate nach der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden ist es der erste Besuch eines Ministers der neuen US-Regierung in Deutschland. Austin trifft Verteidigungsministerin Annngret Kramp-Karrenbauer und reist dann nach Stuttgart weiter, wo er mit Soldaten in den US-Kommandozentralen für die Truppen in Afrika und Europa spricht.

Der Besuch soll die Rückkehr zu einer engen militärischen Abstimmung mit Deutschland einleiten, die es in der Ära von Präsident Donald Trump nur noch sehr eingeschränkt gab. Zu den Gesprächsthemen werden der Nato-Einsatz in Afghanistan, der Konflikt in der Ostukraine und das militärische Engagement im Indopazifik gehören.

Beginn des Staatsschutzverfahrens gegen rechtsterroristische Vereinigung "Gruppe S."

Sie sollen Äxte, Schwerter und Schusswaffen gehortet, sollen Angriffe auf Moscheen geplant haben, der Anklage zufolge wollten sie "bürgerkriegsähnliche Zustände" auslösen und die Gesellschaftsordnung ins Wanken bringen: Zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristischen Vereinigung "Gruppe S." müssen sich von heute 10 Uhr an in einem Staatsschutzverfahren in Stuttgart verantworten.

Fastenmonat Ramadan beginnt

Für einen Großteil der etwa 1,9 Milliarden Muslime weltweit fängt der Ramadan an. Heute ist der erste Tag des Fastenmonats, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete. In dem Königreich befinden sich die beiden heiligsten Stätten des Islam: Mekka und Medina. Auch Islamverbände in Deutschland haben den heutigen Tag als Beginn des Ramadan ausgerufen.

Klippensturz von Studentin aus Hessen: Fortsetzung und mögliches Ende des Prozesses

Der Prozess begann im März 2020. Der angeklagte Mann soll im Juli 2018 in Sanremo die damals 21-Jährige am Meer einen Abhang hinab gestoßen haben.

FC Bayern versucht in Paris Champions-League-Comeback

Der FC Bayern München plant in der Champions League ein großes Fußball-Comeback. Nach dem 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel will der deutsche Rekordmeister mit einem Sieg ab 21 Uhr bei Paris Saint-Germain doch noch in das Halbfinale einziehen. "Wir wissen, dass wir mindestens zwei Tore schießen müssen. Es wird eine toughe Aufgabe, aber für solche Spiele spielt man Fußball", sagte Trainer Hansi Flick.

DFB-Frauen spielen gegen Norwegen

Die deutschen Fußball-Frauen wollen ab 16 Uhr in Wiesbaden im Länderspiel gegen Norwegen ihre starke Vorstellung beim 5:2 über Australien bestätigen. Dabei setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf einige Veränderungen im Team. So wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea anstelle von Merle Frohms das deutsche Tor hüten.

Jury verkündet Nominierte für den Preis der Leipziger Buchmesse

Nach einer mehrmonatigen Auswahlphase wird die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt geben, wer es auf die Shortlist geschafft hat. Der renommierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergeben. Nach Angaben der Buchmesse wurden diesmal 389 Neuerscheinungen aus 132 Verlagen eingereicht.

