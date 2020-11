Das öffentliche Leben in Österreich soll zunächst bis zum 6. Dezember eingeschränkt werden (Schild an einem Lokal in Wien)

Bund und Länder appellieren an Bürger: Kontakte noch mehr reduzieren +++ Umfrage: Union legt in Wählergunst zu – höchster Wert seit elf Wochen +++ Prozess im Mordfall der dreijährigen Greta beginnt +++ Die Nachrichtenlage am Dienstagmorgen.

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

gibt es Licht am Ende des Tunnels? 14.419 Corona-Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Das sind wie schon am Montag weniger als am Vorwochentag. Entwarnung gibt es aber noch lange nicht – und damit auch keine Lockerungen der Schutzmaßnahmen. Drastische Verschärfungen allerdings auch nicht. Das Treffen von Bund und Ländern ist ohne verbindliche Beschlüsse zuende gegangen.

Die Schlagzeilen zum Start in den Tag:

Bund und Länder appellieren an Bürger: Kontakte noch mehr reduzieren

Bund und Länder haben für die nächsten Tage erst einmal keine weiteren verbindlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen. Auch die Schulen sollen weiter geöffnet bleiben. Nach einer Video-Konferenz riefen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten die Bürger allerdings dringend dazu auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Am 25. November soll es weitere Beratungen und – wenn die Zahl der Infizierten und schwer Erkrankten bis dahin nicht stark gesunken ist – womöglich auch weitere rechtlich bindende Einschränkungen geben.

Lockdown in Österreich beginnt – fast alle Läden zu

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Österreich das öffentliche Leben wieder auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Ab heute bis zum 6. Dezember kommt es zum Lockdown. Wie bereits zu Beginn der Pandemie im Frühjahr ist das Verlassen von Haus und Wohnung nur aus bestimmten Gründen erlaubt – wie zum Beispiel zum Einkaufen, für unbedingt nötige Fahrten zur Arbeit, für Arztbesuche oder auch zum Joggen. Fast alle Geschäfte sind zu außer Läden für den täglichen Bedarf. Schulen stellen auf Fernunterricht um. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag mit zuletzt rund 550 um ein Mehrfaches über dem deutschen Wert.

Umfrage: Union legt in Wählergunst zu – höchster Wert seit elf Wochen

Die Union legt einer Umfrage zufolge zu und erreicht den höchsten Zustimmungswert seit elf Wochen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich 36,5 Prozent (plus 2 Prozentpunkte) der Wähler für die CDU/CSU entscheiden, berichtet die "Bild"-Zeitung, die den "Insa-Meinungstrend" regelmäßig in Auftrag gibt. Die AfD verliert demnach einen Punkt und landet bei elf Prozent. SPD (15,5 Prozent), FDP (7 Prozent), Linke (7,5 Prozent) und Grüne (17,5 Prozent) halten demnach ihre Werte aus der Vorwoche.

Vicky Leandros steckt unter Katzenkostüm bei "The Masked Singer"

Eine Musiklegende als Miezekatze: Schlagersängerin Vicky Leandros ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Die 68-Jährige steckte in einem flauschigen Katzenkostüm, das sie am Abend ablegen musste – sie hatte zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten. Die Überraschung, dass der Schlagerstar unter der Maske steckte, war allgemein groß – auch wenn viele Zuschauer auf sie getippt hatten. "Was für ein Abenteuer, was für ein Spaß", bilanzierte Leandros, als die Show für sie vorbei war. Sie verpasste durch ihr Ausscheiden knapp den Sprung ins Finale kommende Woche.

Was heute wichtig wird:

Prozess im Mordfall der dreijährigen Greta beginnt

Vor dem Landgericht Mönchengladbach beginnt am Vormittag der Prozess im Mordfall der drei Jahre alten Greta. Eine Erzieherin ist angeklagt, dem Mädchen im April dieses Jahres in einer Kita in Viersen am Niederrhein den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt zu haben. Das Kind starb später im Krankenhaus. Der 25 Jahre alten Deutschen werden die Ermordung des Kindes sowie die Misshandlung von Schutzbefohlenen in neun weiteren Fällen vorgeworfen. Denn schon in anderen Kitas in Krefeld, Kempen und Tönisvorst soll sie Kindern den Brustkorb fest zusammengepresst und sie damit in Lebensgefahr gebracht haben. Das Motiv ist unklar.

Fortsetzung des Halle-Prozess in Magdeburg

Mit der Vernehmung eines Mitarbeiters des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V. und der Ergänzung des psychiatrischen Gutachtens über den Angeklagten soll ab 9.30 Uhr die Beweisaufnahme im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle enden. Je nachdem, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, könnten dann direkt danach oder am Mittwoch die Plädoyers beginnen.

Videokonferenz von EU-Ministern in Brüssel

Themen sind der jährliche Dialog über Rechtsstaatlichkeit und eine Bewertung der Lage in bestimmten Mitgliedstaaten. Zudem soll über die EU-Beitrittskandidaten Albanien und Nordmazedonien und über den Stand der Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021-2027 beraten werden.

Löws Team spielt in Spanien um Gruppensieg in der Nations League

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft strebt im letzten Länderspiel des Jahres ab 20.45 Uhr in Sevilla gegen Spanien den Gruppensieg in der Nations League an. Dem Team von Bundestrainer Joachim Löw reicht als Spitzenreiter im direktem Duell mit dem Tabellenzweiten ein Unentschieden für Platz eins. Als Gruppenerster würde sich Deutschland für das Finalturnier der Nationenliga im Oktober 2021 qualifizieren. Als erster der vier Teilnehmer steht Weltmeister Frankreich fest.

