Teil-Lockdown hat begonnen +++ Trump kritisiert "drakonische Lockdowns" in Europa +++ Urteil zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach erwartet +++ Die Nachrichtenlage am Montagmorgen.

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt seit Mitternacht ein zunächst einmonatiger Teil-Lockdown. Bundesweit müssen Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitestgehend schließen. Die Bürger sollen sich möglichst wenig persönlich mit anderen treffen. In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen - teils gilt das auch für Treffen im privaten Raum. Wie gut sich die Bürger an die neuen Regeln halten und ob die zweite Welle zumindest gebremst werden kann, müssen die nächsten Wochen zeigen.

Die Schlagzeilen zum Start in den Tag:

Mehr als 12.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 12.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 12.097 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt wurden damit seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 545.027 Infektionsfälle registriert.

Deutsche Krankenhäuser erwarten Rekordzahl von Intensivpatienten

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft erwartet angesichts der deutlich gestiegenen Coronavirus-Infektionszahlen einen Rekord bei den intensivmedizinisch versorgten Patienten in Deutschland. In zwei bis drei Wochen werde die Höchstzahl der Intensivpatienten vom April übertroffen werden, dies lasse sich gar nicht mehr verhindern, sagte Verbandschef Gerald Gaß der "Bild"-Zeitung. "Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert."

Trump kritisiert "drakonische Lockdowns" in Europa

US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den "drakonischen Lockdowns" in Europa geübt und solche Maßnahmen für die USA trotz stark steigender Infektionszahlen ausgeschlossen. "Schauen Sie sich an, was in Europa passiert ist", sagte Trump am Sonntagabend bei einem Wahlkampfauftritt in Hickory im Bundesstaat North Carolina. "Die Menschen begehren auf, sie wollen und können das nicht mehr tun." Trump fügte hinzu: "Europa hat drakonische Lockdowns verhängt, und trotzdem explodieren ihre Fallzahlen, die Zahl ihrer Toten nimmt stark zu, und ihre Wirtschaften sind - seien wir ehrlich, Sie sehen, was passiert - sie sind in Trümmern." Er fügte hinzu, natürlich wünschten die USA Europa nur Gutes.

Was heute wichtig wird:

Frenetischer Endspurt des US-Wahlkampfs

Mit einem Kraftakt zum Wahlkampfende will US-Präsident Donald Trump seinen Rückstand in Umfragen wettmachen und sich die notwendigen Stimmen für eine zweite Amtszeit sichern. Nach fünf Auftritten am Sonntag will der Republikaner am Montag in drei besonders umkämpften Bundesstaaten um Wählerstimmen werben. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden plant am letzten Wahlkampftag Auftritte im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania, einen davon mit Popstar Lady Gaga. Biden kann vor der historischen Wahl an diesem Dienstag zudem auf weitere Schützenhilfe von Ex-Präsident Barack Obama zählen. Für Unruhe sorgte ein Medienbericht, wonach sich Trump voreilig zum Wahlsieger erklären könnte.

Urteil im Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach

Im Zusammenhang mit dem bundesweiten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird um 11.00 Uhr in Wiesbaden das Urteil gegen einen 39-Jährigen erwartet. Ihm wird vor dem Landgericht vorgeworfen, seine Kinder, darunter ein Säugling und ein Stiefkind, sexuell missbraucht sowie Bilder der Taten über Chatgruppen verschickt zu haben. Die Anklage umfasst den Gerichtsangaben zufolge 291 Taten zwischen Januar 2014 und Oktober 2019, sie lautet unter anderem auf schweren sexuellen Missbrauch sowie Verbreitung von Kinderpornografie. Die Verhandlung hatte zum Schutz der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Auch die Urteilsbegründung soll nicht öffentlich sein. Der Deutsche aus dem Rheingau-Taunus-Kreis sitzt seit Oktober 2019 in Untersuchungshaft.

Prozess um tödliche "Teufelsaustreibung" beginnt

Familienangehörige und ein Wunderheiler sollen einer 22-Jährigen zur "Teufelsaustreibung" eine Woche lang hochkonzentriertes Salzwasser verabreicht haben - mit tödlichem Ende. Laut Ermittlungen sollte die junge Frau damit gegen ihre Kinderlosigkeit "behandelt" werden. Ihr 35-jähriger Ehemann, seine Eltern und der Heiler müssen sich ab 9.30 Uhr vor dem Berliner Landgericht verantworten. Ihnen werden gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt.

Die Angehörigen sollen dem Rat des Heilers, einem sogenannten Hodscha, folgend die 22-Jährige zwischen dem 30. November und 7. Dezember 2015 täglich zu der sogenannten Kur gezwungen haben. Die Frau, die an einer Vorerkrankung und zur Tatzeit zusätzlich an einem Infekt gelitten haben soll, starb am 7. Dezember 2015 an einer Lungenembolie und einem Hirnödem in einem Krankenhaus. Der "Hodscha" soll die Trinkprozeduren zeitweise mit Lesungen aus dem Koran begleitet haben. Ihm wird Mittäterschaft vorgeworfen.

Bundesliga: Hoffenheim und Union beenden 6. Spieltag

Zum Abschluss des 6. Bundesliga-Spieltags trifft die TSG 1899 Hoffenheim im eigenen Stadion auf Union Berlin. Bei der Partie ab 20.30 Uhr (DAZN überträgt) muss der Europa-League-Starter von Trainer Sebastian Hoeneß weiter auf das Trio Andrej Kramaric, Kasim Adams und Pavel Kaderabek verzichten. Kramaric und Adams wurden nach der vergangenen Länderspielreise positiv auf das Coronavirus getestet, Kaderabek musste wegen eines Falls in der Familie in Quarantäne. Die zweiwöchige Isolation ist inzwischen beendet, für die Begegnung mit den Hauptstädtern ist das Trio nach Angaben von Hoeneß trotzdem noch keine Option.

