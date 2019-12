Guten Morgen, liebe Leser,

für die einen könnte es das verfrühte Weihnachtsgeschenk werden, für die anderen eine schaurige Bescherung: Am Donnerstag stimmen die Briten über ihr neues Parlament ab. Die wichtigste Frage dabei: Wie soll es mit dem Brexit weitergehen? Die Wahl könnte zudem spannender werden als gedacht: Laut einer Umfrage ist der Vorsprung der Konservativen von Premierminister Boris Johnson auf die oppositionelle Labour-Partei in den vergangenen zwei Wochen erheblich geschrumpft

Die Schlagzeilen zum Start in den Tag

Letzte Umfrage vor Wahl sieht schrumpfenden Vorsprung für britische Konservative

Kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien sieht eine letzte Umfrage einen schrumpfenden Vorsprung der konservativen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson. In der am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts Yougov sagten 43 Prozent der Teilnehmer, sie wollten für die Tories stimmen, 34 waren für die oppositionelle Labour-Partei. Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten, 20 weniger als bei der vorherigen Yougov-Umfrage von Ende November. Dennoch würde ein solches Ergebnis bei der Zahl der Unterhaus-Sitze das beste Abschneiden der Konservativen seit 1987 bedeuten, betonte Yougov.

Polizei verfolgt Autofahrer über 150 Kilometer

Ein Autofahrer hat sich in Osthessen über rund 150 Kilometer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Flucht habe bei einer Kontrollstelle auf der Autobahn 4 nahe Friedewald am späten Dienstagabend begonnen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Kurz nach Mitternacht habe der Wagen angehalten und zwei Menschen seien festgenommen worden. Bei der Verfolgungsjagd kamen auch zwei Polizeihubschrauber zum Einsatz. Weitere Details gab die Polizei am Morgen nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

USA, Mexiko und Kanada unterzeichnen neues Freihandelsabkommen

Nach zähen Verhandlungen steht das neue Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA. Der US-Handelsbeauftragte Lightizer, die kanadische Vize-Regierungschefin Freeland und der mexikanische Chefunterhändler Seade unterzeichneten das Abkommen USMCA in Mexiko-Stadt. Die Vereinbarung ist eine neugestaltete Auflage des 25 Jahre alten Nafta-Freihandelsabkommens, das die drei Volkswirtschaften eng miteinander verband. US-Präsident Trump hatte auf die Neugestaltung gedrängt, da er sein Land durch Nafta benachteiligt sah.

US-Demokraten treiben Vorbereitungen für Trump-Impeachment voran

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus treiben die Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump voran: Bereits heute Abend (Ortszeit) wird sich der Justizausschuss im Repräsentantenhaus mit den beiden Anklagepunkten gegen Trump befassen, wie aus einer Ankündigung des Ausschusses hervorgeht. Für Donnerstag ist dann eine weitere Sitzung angesetzt. Dann könnte der Ausschuss über die Anklagepunkte abstimmen und damit eine Empfehlung ans Plenum des Repräsentantenhauses geben.

Das wird heute wichtig

Aung San Suu Kyi bei Anhörung zur Völkermord-Klage

Gambia hat beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen Myanmar eingereicht und wirft dem Land Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya vor. Die Regierungschefin Myanmars, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, wird ihr Land am Mittwoch vor dem Gericht verteidigen.

Frankreichs Premier will nach Protest Pläne zur Rentenreform vorstellen

Gegen die Rentenreform wird in Frankreich gestreikt und protestiert. Mit der Reform will die Mitte-Regierung die Zersplitterung in 42 Einzelsysteme für bestimmte Berufsgruppen beenden. Sonderregeln gibt es zum Beispiel für Eisenbahner oder Mitarbeiter der Energiewirtschaft. Sie entscheiden oft auch über das Renteneintrittsalter.

Greta Thunberg spricht vor den Delegierten der UN-Klimakonferenz

Bei der UN-Klimakonferenz in Madrid hält die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eine Rede vor den Delegierten aus fast 200 Ländern. Die 16-Jährige bekommt vor der Fortsetzung der sogenannten Länder-Statements im Konferenzplenum das Wort. Vor gut einem Jahr hatte sie mit ihrem "Schulstreik für das Klima" die inzwischen weltweit aktive Bewegung "Fridays for Future" losgetreten.

Rapper-Streit zwischen Bushido und Fler vor Gericht

Die jüngste Episode im Dauerstreit zwischen den Rappern Bushido und Fler wird an diesem Mittwoch ab 11 Uhr vor dem Münchner Landgericht verhandelt. Bushidos Ehefrau, Anna-Maria Ferchichi, will Fler einzelne Textpassagen aus dessen Song "Noname" über sich verbieten lassen, hieß es vom Gericht.

Fler (bürgerlich Patrick Losensky) sieht die Aussagen von der Kunstfreiheit gedeckt, wie sein Anwalt Christian-Oliver Moser sagte. Gegenüberstehen werden sich aber nur die Anwälte der Kontrahenten. Deren persönliches Erscheinen wurde vom Gericht nicht angeordnet.

Weitere Nachrichten lesen Sie hier bei stern.de. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag.