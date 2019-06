Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch iranisches Militär in der Golfregion wachsen die Spannungen. US-Präsident Donald Trump am Donnerstag: "Sie haben einen sehr großen Fehler gemacht." Allerdings zeigte er sich auch um eine Deeskalation bemüht. "Ich habe das Gefühl, dass es ein Fehler von jemandem war, der nicht hätte tun sollen, was er getan hat." Also war keine Absicht? Fragt eine Reporterin. "Ich weiß nicht. Ich finde es schwer zu glauben, dass es Absicht war. Ich denke, es könnte jemand gewesen sein, der einfach ungeschickt und dumm war." Der Iran bekräftigte seine Verteidigungsbereitschaft und kündigte an, sich bei den Vereinten Nationen über den "aggressiven Drohneneinsatz" der USA zu beschweren. Unklar war, wo der unbemannte Flugkörper abgeschossen wurde. Die USA erklärten, die Drohne sei über internationalen Gewässern abgeschossen worden, was einen Verstoß gegen internationales Recht darstellen würde. Der Iran teilte dagegen mit, sie sei über eigenem Territorium zerstört worden. Dann wäre der Angriff ein Akt der Selbstverteidigung. Das US-Militär wies die Darstellung zurück. Zu keinen Zeitpunkt sei der Luftraum Irans verletzt worden. Das Trümmerfeld des Flugkörpers liege in internationalen Gewässern in der Straße von Hormus, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung der Nachrichtenagentur Reuters. Einheiten der US-Marine seien auf dem Weg zum Absturzort.