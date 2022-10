von Raphael Geiger Nur wenige Menschen kommen Donald Trump so nah wie Maggie Haberman. Die renommierte Journalistin der New York Times gilt als beste Kennerin des Trump-Universums. Die Autorin der neuen Biografie "Täuschung" glaubt: Der Ex-Präsident ist einsam – und weiterhin gefährlich.

Donald Trump hasst die Medien und im Besonderen die "New York Times". Die Zeitung, bei der Maggie Haberman arbeitet. Trotzdem lässt er die Journalistin so nah an sich heran wie kaum jemanden sonst. Er ruft sie an, lädt sie ein. Spricht von ihr, wenn sie nicht im Raum ist. In ihrem Buch schreibt Haberman jetzt über Trumps Aufstieg seit seiner Kindheit. Das Gespräch mit dem stern fand in New York statt.

stern: Frau Haberman, Sie schreiben seit Jahrzehnten über Donald Trump, für Ihr Buch haben Sie viele Stunden mit ihm verbracht. Es heißt, er sei auf Sie fixiert. Waren Sie einmal versucht, ihn zu mögen?