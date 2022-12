von Michael Streck In den kommenden Tagen wird sich klären, ob der frühere Präsident tatsächlich angeklagt wird. Es ist noch zu früh für den definitiven Abgesang. Aber das Verdikt des Untersuchungsausschusses ist allemal historisch.

Die Entscheidung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke, Donald Trump strafrechtlich zu verfolgen, ist keine Überraschung. In eineinhalb Jahren sammelten die Mitglieder eine offenbar erdrückende Last an Beweisen, verhörten Zeugen und trugen mehrere hunderttausend Seiten an Material zusammen. Die Empfehlung ist historisch – und wird von sieben Demokraten und zwei Republikanern parteiübergreifend getragen. Trump soll nach der verlorenen Wahl im November 2020 nach einstimmiger Ansicht gleich gegen vier Bundesgesetze verstoßen haben. Am 6. Januar 2021 eskalierte die Situation mit dem Sturm aufs Kapitol. Die Bilder erschütterten das Land. Und die ganze Welt.