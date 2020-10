Sehen Sie im Video: Trump sagt Verhandlungen mit Demokraten über Corona-Hilfspaket ab.





US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über ein neues Corona-Hilfspaket bis nach der Präsidentenwahl am 3. November abgesagt. "Ich habe meine Vertreter angewiesen, die Verhandlungen zu stoppen", twitterte das mit dem Coronavirus infizierte Staatsoberhaupt am Dienstag, einen Tag nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen und wieder ins Weiße Haus eingezogen war. Unmittelbar nachdem er gewonnen habe, werde man ein großes Konjunkturpaket verabschieden, so Trump. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden erwägt die zweite Fernsehdebatte kommende Woche auszusetzen, falls Trump zu diesem Zeitpunkt noch positiv auf das Coronavirus gestestet ist. Er wisse nicht, wie sein Status momentan sei, er freue sich auf eine Debatte mit ihm, doch eine Debatte zu einem Zeitpunkt, an dem er immer noch COVID habe, sollte nicht stattfinden, so der 77-Jährige am Mittwoch. Trump war am Montag aus dem Krankenhaus zu seinem Amtssitz zurückgekehrt. Im engen Kreis des Präsidenten breitet sich das Virus weiter aus. Stephen Miller, leitender Berater des Weißen Hauses, wurde am Dienstag positiv getestet. Als Vorsichtsmaßnahme arbeite Trump in provisorischen Büroräumen in der Residenz und nicht im Oval Office, erklärten Regierungsmitarbeiter. Nur vier leitende Angestellte erhielten persönlichen Zugang zum Präsidenten. Eine Debatte, die voraussichtlich stattfinden wird, ist die zwischen Bidens Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihrem Herausforderer Mike Pence. Bei der Debatte am Mittwoch sollen nach Angaben mit dem TV-Duell vertrauter Personen Plexiglas-Abtrennungen aufgestellt werden, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Sowohl Pence als auch Harris waren kürzlich negativ getestet worden.

