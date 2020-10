Sehen Sie im Video: "Ich fühle mich richtig gut!": Trump spricht erstmals nach Corona-Erkrankung vor Anhängern.









US-Präsident Donald Trump ist am Samstag wieder vor Publikum aufgetreten. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus von einem Krankenhaus-Aufenthalt wegen einer Corona-Infektion sprach er vor einigen Hundert Anhängern auf dem Rasen seines Amtssitzes über "law and order" - "Recht und Ordnung" - eines seiner zentralen Wahlkampfthemen. Trump stand auf einem Balkon über seinem Publikum. Am Freitagabend sagte er dem Sender Fox News, er fühle sich "richtig stark". Er sei auf das Virus erneut getestet worden. Nach Angaben seines Leibarztes gehe von Trump "kein Übertragungsrisiko für andere" mehr aus. Kommende Woche will der Amtsinhaber seine Kampagne im vollen Umfang wieder aufnehmen. Trump liegt in Umfragen zweistellig hinter seinem Herausforderer, dem Demokraten Joe Biden. Allerdings liefern sich beide Kontrahenten in den voraussichtlich Wahl-entscheidenden Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Mehr