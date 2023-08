von Marc Etzold Eine Heerschar von Strategen bereitet eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump vor – und das Ende der bisherigen Weltordnung. Was ist über die Pläne bekannt?

Donald Trump ist in seinem Element und macht aus seiner Verachtung keinen Hehl. Jack Smith sei ein "geistesgestörter Mensch", ruft er seinen Zuhörern bei einer Spendengala in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina am vergangenen Wochenende entgegen. "Wenn Sie sich dieses Gesicht ansehen, verstehen Sie, dass dieser Kerl ein kranker Mann ist." Die Zuhörer lachen und grölen wie in einer Reality-TV-Sendung.