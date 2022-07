Der Fox-News-Moderator war einer der eifrigsten Trommler für den früheren US-Präsidenten. In Enthüllungsbüchern wird beschrieben, wie er und Trump regelmäßig telefonierten und Hannity dabei den Kummerkasten für das Staatsoberhaupt spielte . Dem Untersuchungsausschuss liegen seine Textnachrichten an Trumps Stabschef vor. Sie würden erkennen lassen, dass er Kenntnis davon gehabt habe, was für den 6. Januar geplant gewesen sei, so die Parlamentarier. Am Tag zuvor, am 5. Januar, soll Hannity etwa geschrieben haben, dass er besorgt sei, was in den kommenden 48 Stunden geschehen würde.