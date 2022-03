Außenminister im Krieg: Dmytro Kuleba, 40, arbeitet weiter in Kiew. Er hätte ins Exil gehen können, wollte aber sein Land nicht im Stich lassen. Zum stern-Interview meldete er sich per Skype aus der belagerten Stadt

Der ukrainische Außenminister Dymtro Kuleba beklagt im stern-Gespräch mangelnde Unterstützung – "Zeiten sind vorbei, mit Russland zu sympathisieren".

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat sich mit bitteren Worten über eine mangelnde Unterstützung seines Landes durch den Westen und vor allem Deutschland beklagt. "Einige westliche Staaten sind perfekt darin, Ausflüchte zu finden, um etwas für die Ukraine nicht zu tun. Darin sind sie wirklich exzellent", sagte Kuleba in einem Interview mit dem Hamburger Magazin stern. "Deutschland fürchtet sich davor, wirtschaftliche Opfer bringen zu müssen. Aber wissen Sie was? Wir bringen wirkliche Opfer. Wir verlieren Menschen."

"Russland nicht zu unterstützen bedeutet nicht automatisch, dass man damit bereits die Ukraine unterstützt. Solange der Krieg weitergeht, muss Ihr Land mehr für uns tun", so Kuleba. Er forderte unter anderem, russische Im-und Exporte über deutsche Häfen zu stoppen, alle Banken vom SWIFT-System abzukoppeln und sämtliche Lieferung von Gas, Öl und Kohle sofort zu beenden. "Das sind echte Maßnahmen, um Russlands Kriegsmaschinerie zu stoppen."

In Deutschland gebe es immer noch zu viele Russland-Versteher

Deutschland müsse "langsam begreifen, dass die Zeiten vorbei sind, mit Russland zu sympathisieren", sagte der ukrainische Politiker, der wie Präsident Wlodymyr Selinsky in Kiew geblieben ist, dem stern. Aus Sicherheitsgründe arbeite er allerdings niemals zwei Tage hintereinander im selben Büro und wechsele permanent seinen Schlafplatz. "Ich schlafe schlecht, wache zwei-, dreimal in der Nacht auf. Wegen des Luftalarms", berichtete Kuleba im Gespräch mit dem stern. Über die drohende Todesgefahr werde in der ukraische Führung aber nicht geredet. "Wir alle wissen: Es ist Krieg. Alles kann passieren. In jedem verdammten Moment. Da müssen wir durch. Und zwar mit Würde."

Kuleba pochte in dem stern-Gepräch auch auf die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Der Nato warf er mangelndes Selbstvertrauen vor. Der russische Präsident Wladimir Putin nutze seine Drohungen mit Atom- und Chemiewaffen nur als "Druck- und Einschüchterungselement", sagte Kuleba. "Er will, dass der Westen vor Angst gelähmt wird, während Russland weiterhin ukrainische Städte auch ohne den Einsatz von Atomwaffen vom Erdboden tilgt. Paradoxerweise sind Atomwaffen für Putin am effektivsten, bis sie eingesetzt werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns mit diesen Drohungen einschüchtert", so der ukrainische Außenminister wörtlich.

Er selbst sei "wahnsinnig stolz zu einem Land zu gehören, das sich so wehrt wie die Ukraine. Wir haben keine Angst vor Russland", sagte Kuleba dem stern.. "Wir haben keine Wahl. Wenn die Ukraine gewinnt, wird es ein neues Russland geben. Wenn Russland gewinnt, wird es keine Ukraine mehr geben. Deshalb werden wir so lange kämpfen, bis wir gewonnen haben."

