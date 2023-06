Vor einem Apokalyptisch rot brennenden Himmel, bei Cuxhaven, stehen drei Windräder. Einen Windkraftausbau von mindestens Vier Windrädern täglich versprach uns Olaf Scholz im Februar, doch Deutschland hinkt beim Ausbau erneuerbarer Energien immer noch stark hinter her

von Veit Medick Um die Energiewende zu meistern, braucht es laut Bundeskanzler Olaf Scholz bis zum Jahr 2030 täglich vier bis fünf neue Windräder. Neue Zahlen, die dem stern vorliegen, zeigen: Bislang wird dieses Ziel deutlich verfehlt. Die Opposition wirft der Bundesregierung bereits Versagen vor.

Deutschland verfehlt nach stern-Informationen bislang den Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz, bis zum Jahr 2030 täglich vier bis fünf Windräder zu bauen, deutlich. Seit dem Start der Ampel-Koalition am 8. Dezember 2021 sind laut Bundeswirtschaftsministerium insgesamt 1468 Windenergieanlagen an Land genehmigt worden, im Schnitt also nicht einmal drei Anlagen pro Tag. Dies geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine schriftliche Frage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hervor.