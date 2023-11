Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 17. November nach Deutschland

von Katharina Kunert Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kommt am 17. November nach Deutschland. Warum jetzt? Was ist sein Interesse?

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kommt am kommenden Freitag, den 17. November, nach Deutschland: Es ist sein erster offizieller Besuch im Land seit 2020, als er an einer Libyen-Konferenz teilnahm, damals noch unter Kanzlerin Angela Merkel. Erdoğan war zuletzt mit umstrittenen Äußerungen zum Krieg in Gaza aufgefallen – nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1400 Toten hatte er die islamistische Hamas als "Befreiungsorganisation" bezeichnet.