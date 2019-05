Neben den teils überraschenden Wahlergebnissen hat die Europawahl 2019 in Deutschland vor allem eins gezeigt: Der Trend geht zur Briefwahl. Die Antragszahlen lagen allein in Hamburg um 40 Prozent über der Gesamtzahl aus der Bundestagswahl 2017, so die Behörde für Inneres und Sport in Hamburg. Bundesweit schickte etwa jeder dritte Wahlberechtigte seine Stimme per Post. Das brachte in den vergangenen Wochen viele Ämter ins Schwitzen. Aber auch Bürger waren genervt.

Briefwahlunterlagen rechtzeitig beantragt

Ricarda Kupzok, 24, ist am Freitagmittag zum Bezirksamt Eimsbüttel in Hamburg geeilt, um ihre Stimme zur Europawahl 2019 doch noch abgeben zu können. "Ich habe meine Mittagspause geopfert und bin quer durch Hamburg gefahren, damit ich doch noch wählen kann", sagt sie. Dabei habe sie eigentlich Briefwahlunterlagen angefordert.

Am 16. Mai, also zehn Tage vor der Wahl, warf die Studentin ihren Antrag auf Briefwahlunterlagen in den Briefkasten. Danach habe sie vergeblich auf Post vom Amt gewartet. Eine Woche später, drei Tage vor der Wahl, habe sie schließlich beim Bezirksamt nachgehakt. Dort teilte man ihr telefonisch mit, man sei überfordert und sie solle sich keine großen Hoffnungen mehr machen, ihre Briefwahlunterlagen pünktlich zu erhalten. "Wir kommen mit den Anträgen nicht hinterher. Sie sind nicht die einzige Betroffene", erklärt man Kupzok sinngemäß.

Bezirksamt bestreitet Vorwürfe

Das Bezirksamt Eimsbüttel bestreitet eine derartige Auskunft. "Die Briefwahlanträge sind rechtzeitig bearbeitet worden", heißt es in einer Mail der Pressestelle auf Anfrage des stern. Der Postversand sei erfolgt, solange eine Zustellung vor dem Wahltag noch zu erwarten war, so eine Sprecherin weiter. Auf der Website hieß es dazu, der schriftlich gestellte Briefwahlantrag solle bis spätestens Dienstag vor dem Wahlsonntag in der zuständigen Dienstelle vorliegen. Kupzok ist nicht die einzige, die ihre Unterlagen trotzdem nie erhalten hat - obwohl der Antrag rechtzeitig beim Amt war.

Wo sind die Unterlagen? "Kurze Info wäre gut gewesen"

Auch Arne Schubert, 35, hätte gern per Brief seine Stimme abgegeben. Den Antrag dafür habe er zwei Wochen vor der Wahl verschickt, so Schubert. "Nachgefragt habe ich nicht, weil ich davon ausgegangen bin, die Briefwahlunterlagen würden noch rechtzeitig ankommen", erklärt er gegenüber dem stern. Letztlich musste er samt Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal, um von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. "Dafür habe ich meine Termine verschoben", erklärt Schubert und ergänzt: "Eine kurze Info vom Bezirksamt wäre gut gewesen."

Das war seitens des Bezirksamts offenbar nicht vorgesehen. Stattdessen heißt es in der Mail vom Amt weiter: "Alle, die sich eigeninitiativ beim Bezirksamt Eimsbüttel gemeldet haben, weil ihre Briefwahlunterlagen nicht ankamen, wurde die Möglichkeit eröffnet, die Wahlunterlagen am Freitag oder am Samstagvormittag in der Dienstelle abzuholen". Wie viele Wahlberechtigte ihre Unterlagen trotz rechtzeitigem Antrag nicht erhalten haben, ist unklar.