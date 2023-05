Krieg in der Ukraine

von Fabian Huber Der frühere Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen organisiert diese Woche den "Copenhagen Democracy Summit". Sein Ziel: eine Allianz gegen Autokraten. Im Gespräch mit dem stern skizziert er den Weg der Ukraine in die Nato – und erklärt, warum Olaf Scholz und seine Partner Kiew so schnell wie möglich Sicherheitsgarantien geben sollten.

Herr Fogh Rasmussen, während Ihrer Zeit als Generalsekretär wirkte die Nato wie ein Relikt aus Zeiten des Kalten Krieges, heute ist die Allianz wichtiger denn je. Wären Sie jetzt gerne, in diesem Moment, wieder an Ihrer alten Position an der Spitze der Allianz?

(lacht) Nein. Ich habe meine Arbeit immer geschätzt, als dänischer Premierminister, als Nato-Generalsekretär, und jetzt, als Vorsitzender meiner eigenen Beratungsfirma. Ich habe nie mit Neid auf meine Vergangenheit geblickt, sondern immer die Gegenwart genossen. Jetzt kann ich frei meine Meinung äußern.