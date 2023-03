Trotz heftiger Kritik bleiben die Grünen in Umfragen stabil. Warum ihre Anhänger so treu sind

von Jan Rosenkranz Sind die Grünen unabstürzbar? Trotz heftiger Kritik an ihrer Politik bleibt die Partei in Umfragen stabil. Meinungsforscher Manfred Güllner erklärt im stern-Interview, warum ihre Anhänger so treu sind und warum die Grünen trotzdem noch weit entfernt sind von einer Volkspartei.

Ein Kollege, bekennender und notorischer Grünen-Wähler, hat gerade seiner Enttäuschung über die Grünen in einem stern-Kommentar Luft gemacht. Er wirft der Partei unter anderem "Energiepolitik mit dem Brecheisen" vor. Müssen sich Habeck und Co. Sorgen machen?

Ich kann eine gewisse Enttäuschung nachvollziehen, aber dass es für Habeck oder Baerbock nun gefährlich würde, kann ich im Moment nicht erkennen. Die aktuellen Zahlen im Forsa-Trend geben das nicht her. In der Sonntagsfrage haben die Grünen in dieser Woche sogar einen Punkt zugelegt auf 18 Prozent.