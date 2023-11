Frank Plasberg, 66, am Rheinufer in Köln

von Tobias Ott Von 2001 bis 2022 moderierte er insgesamt fast 750 Mal die Sendung "Hart aber fair". Mit dem stern sprach Frank Plasber über neue Projekte – und eine alte Liebe. Interview: Tobias Ott

Vor gut einem Jahr verabschiedeten Sie sich in den Ruhestand, mit dem Vorsatz, erst mal nichts zu tun. Wie lange haben Sie durchgehalten?

Ich sagte das eigentlich aus Trotz, weil mich so viele gefragt hatten: Was machst du jetzt? In der ersten Woche behielt ich tatsächlich nur eines bei: mein Yoga-Ritual wie jeden Mittwochvormittag mit anschließendem Rührei im Stamm-Café. Gerade habe ich aber den Eindruck, ich arbeite mehr als vorher. Also die ganz normale Rentnerkarriere.