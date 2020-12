Bei einem dramatischen Rettungseinsatz sind in der Nacht auf Mittwoch in einem Dorf in Zentralfrankreich drei Gendarmen erschossen worden.

Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Frankreich sind drei Polizisten getötet und ein weiterer verletzt worden. Wie Ermittler der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, feuerte ein 48-jähriger Mann in der Nacht zu Mittwoch in einem Weiler bei Saint-Just im Zentrum Frankreichs auf die Polizisten, als diese seiner mutmaßlichen Lebenspartnerin zur Hilfe kommen wollten. Der Schütze wurde später nach Regierungsangaben "tot aufgefunden".

Cette nuit, la @Gendarmerie a perdu trois des siens, animés par le service de la France.

La Nation s’incline devant leur courage et leur engagement. Je présente mes condoléances à leurs familles et à leurs camarades.

Tout est mis en œuvre pour interpeller l’auteur des faits. pic.twitter.com/thn8aaygcO — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 23, 2020

Macron würdigt tote Polizisten als "Helden"

Präsident Emmanuel Macron würdigte die getöteten Polizisten als "Helden". Innenminister Gérald Darmanin nannte den toten Schützen auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter einen "Amokläufer". Zu den Umständen seines Todes machte er keine Angaben. Er kündigte einen Besuch vor Ort an. Den Ermittlern zufolge hatte die Polizei einen Anruf wegen eines Falles häuslicher Gewalt bekommen, woraufhin zwei Beamte bei dem Haus in einem ländlichen Gebiet im Verwaltungsbezirk Puy-de-Dôme eintrafen. Einer von ihnen wurde von dem 48-Jährigen erschossen. Der andere trug eine Schussverletzung am Bein davon und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter steckte dann sein Haus in Brand und feuerte auf weitere eingetroffene Gendarmen, wobei er zwei von ihnen tötete, wie die Staatsanwaltschaft in Clermont-Ferrand mitteilte. Die Frau konnte demnach in Sicherheit gebracht werden. Der Schütze flüchtete zunächst und wurde nach einer Großfahndung tot aufgefunden. Nach Angaben des Innenministers waren Eliteeinheiten der Gendarmerie im Einsatz. Die getöteten Gendarmen sollen 21, 37 und 45 Jahre alt gewesen sein.

Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s'associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020

Frankreichs Präsident Macron erklärte, die Polizisten hätten "ihr Leben eingesetzt", um eine Frau zu retten, die "Opfer von Gewalt in der Ehe" geworden sei. "Sie sind unsere Helden", schrieb Macron über die Gendarmen auf Twitter. In Frankreich waren im vergangenen Zahl 146 Femizide gezählt worden – also Tötungen von Frauen durch ihre Lebenspartner.

Der mutmaßliche Täter sei in der Vergangenheit wegen eines Sorgerechtsstreits um ein Kind auffällig geworden, wie AFP meldete. Der Polizeieinsatz habe im Zusammenhang mit innerfamiliärer Gewalt gestanden, berichtete Darmanin. Er sprach den Angehörigen der getöteten Gendarmen sein Beileid aus. Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gendarmerie gehört in Frankreich zwar zum Militär, übernimmt aber Polizeiaufgaben und untersteht deshalb auch dem Innenministerium.