Wegen Unruhen in Frankreich: Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Telefonat mit Steinmeier Wegen Unruhen in Frankreich: Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Seit vier Nächten erschüttern Unruhen Frankreich. Angesichts dieser Lage verschiebt Präsident Emmanuel Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland.

Angesichts der anhaltenden Unruhen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. In einem Telefonat mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Macron darum gebeten, den vom 2. bis 4. Juli geplanten Besuch zu verschieben.

Emmanuel Macron wollte Berlin und Dresden besuchen

Eigentlich sollte Macron am Sonntag zum ersten Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 23 Jahren nach Deutschland kommen. Neben Berlin sollte er im baden-württembergischen Ludwigsburg und im sächsischen Dresden Station machen, wo er vor der Frauenkirche eine Rede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten wollte.

Mehr in Kürze auf stern.de