von Nico Fried Oft genug kommt die politische Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Angesichts der Turbulenzen, in den Robert Habeck gerade steckt, fragt sich stern-Kolumnist Nico Fried, was wohl Christian Linder, Olaf Scholz und Annalena Baerbock gerade so denken?

Was wohl die politische Konkurrenz über die Turbulenzen denkt, durch die Robert Habeck gerade trudelt? Also, ich meine nicht Friedrich Merz, der natürlich fordert, der grüne Wirtschaftsminister müsse den Verdacht loswerden, sein ganzes Ressort wie einen Familienbetrieb zu leiten. Und schon gar nicht meine ich Markus Söder, der sich auf dem CSU-Parteitag so glühend über Habeck und dessen Staatssekretär Graichen echauffierte, als habe er versehentlich einen der Brennstäbe verschluckt, die er gern in einem nur von Bayern betriebenen Atomkraftwerk verheizen würde.