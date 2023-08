Der CSU-Wahlkampf in Bayern führte CDU-Chef Friedrich Merz in ein Bierzelt nach Niederbayern.

von Mascha Malburg Kann das gut gehen: ein Sauerländer im niederbayerischen Bierzelt? Der CDU-Chef hat es versucht – und sich gar nich mal so schlecht geschlagen. Als künftigen Kanzler sehen dort trotzdem viele einen anderen.

So richtig passt der Sauerländer nicht rein ins niederbayerische Festzelt. Friedrich Merz muss erstmal die zwei kleinen Pultmikrofone auf seine 1,98 hochwinkeln, und dann scheppert es auch noch so unangenehm in den Lautsprechern, als er zu reden beginnt. Aber immerhin, es wird ruhig, die Reihen in Dirndl und Regenjacken blicken gespannt auf den schwarzen Anzug, der vorne steht. Etwa 2000 Menschen aus dem Landkreis Landshut wollen mal horchen, was der Mann aus Berlin ihnen zu sagen hat.

Es ist kein einfacher Ort für den CDU-Parteivorsitzenden, auch keine einfache Zeit.