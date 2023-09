von Joachim Rienhardt In Neu Delhi beginnt der G-20-Gipfel. Doch Gastgeber Narendra Modi missbraucht die internationale Bühne zum Ausbau der eigenen Macht. Während er wirtschaftliche Erfolge feiert, formt er sein Land zum hinduistischen Nationalstaat. Die Führer des Westens schauen schweigend zu. Das kann nicht gutgehen.–

Seit 1999 treffen sich die Staatchefs der 20 wichtigsten Industrienationen der Welt jährlich zum G-20-Gipfel. Jedes Jahr aufs Neue nutzen sie alle die Bühne, um sich selbst als erfolgreiche Weltenlenker zu präsentieren. Es hat auch Tradition, dass vor allem die gastgebende Nation Werbung macht für sich selbst. Doch was Indiens Premierminister Narendra Modi veranstaltet, der den Gipfel an diesem Wochenende in New Delhi eröffnet, erreicht ein nie dagewesenes Maß. Er missbraucht den Gipfel für den eigenen Wahlkampf. Die Neuwahlen im kommenden Jahr sollen ihn zum dritten Mal ins Amt befördern.