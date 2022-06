Sehen Sie im Video: 240-Millionen-Dollar-Anwesen von Putin-Freund – so luxuriös lebt der Gazprom-Chef.









In dieser Palast-ähnlichen Villa in Greenland bei Moskau soll der Putin-nahe Gazprom-Chef Alexej Miller leben.

Das behaupten Anhänger des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny in einem neuen Enthüllungsvideo auf YouTube.

In dem eineinhalbstündigen Clip wird die Verbindung zwischen Miller, Vladimir Putin und dem Gazprom-Konzern beleuchtet.

Unter anderem wird dieses sechs Hektar große Anwesen thematisiert.

Die Behauptung des Nawalny-Teams: Alexej Miller soll der Bewohner des Mega-Anwesens sein.

Der Wert der Immobilie liegt laut der Macher des Videos bei 240 Millionen Dollar. Damit zählt es zu den teuersten und größten Anwesen Russlands.

Allein das Gästehaus ist mit knapp 3000 m2 ein echter Koloss, kann jedoch im Vergleich mit dem Haupthaus mit seiner 8500 m2 großen Fläche nicht mithalten.

Eine eigene Kapelle oder ein knapp 2000 m2 großer Stall mit eigener Manege runden die Vorzüge der Immobilie ab.

Zur Größen-Einordnung: Dieser kleine Fleck ist eine lebensgroße Pferdestatue.

Offiziell wurde das Gebäude nicht von Alexej Miller gekauft.

Die Macher des Films nennen zwar zahlreiche Indizien, die auf Miller als Bewohner des Palastes hinweisen sollen, nachprüfbar ist der Zusammenhang aber nicht.

