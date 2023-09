Fünf US-Geiseln sind endlich in Freiheit, weil Washington sechs Milliarden Dollar an das Regime in Teheran freigegeben hat. Für die Freigelassenen und ihre Familien geht ein Martyrium zu Ende. Doch ihre Peiniger in Teheran triumphieren. Durch Deals wie diesen wird die Welt ein Stück gefährlicher.