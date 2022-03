Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine überschlagen sich die Nachrichten und es ist schwer durchzublicken. Wie erklärt man all das seinen Kindern? Die Kolleginnen und Kollegen von GEOlino übernehmen – in mehreren Sonderfolgen ihres Podcasts »GEOlino Spezial« ordnen sie die Geschehnisse für Kinder ein.

Worum geht's?

Am 24. Februar 2022 sendete Russlands Präsident Wladimir Putin tausende Soldatinnen und Soldaten in die Ukraine, um das Land mit Raketen, Panzern und Waffen zu erobern. Wie konnte das passieren? Was können Kinder tun, wenn ihnen die Nachrichten Angst machen? Und wie können sie helfen? Diese und viele andere Fragen bespricht das Team von GEOlino Spezial in mehreren Sonderfolgen zum Krieg in der Ukraine.

Krieg in der Ukraine: Was ist passiert?

In der ersten Folge berichten die Stern-Auslandsreporterin Andrea Ritter und Marc Chmiel, Reporter für RTL und ntv, was derzeit an der ukrainisch-polnischen Grenze passiert. Die ukrainische Deutschlehrerin Veronika aus Odessa beschreibt, wie es ihr und ihrem Sohn Maksim derzeit geht.

Krieg in der Ukraine: Was stimmt, was stimmt nicht?

In der zweiten Folge ordnet Dimitri Blinski, Russland-Experte des Podcasts "heute wichtig", ein, wie die Russinnen und Russen zum Krieg ihrer Regierung stehen. Außerdem geht es darum, wie in diesem Krieg nicht nur mit Waffen gekämpft wird, sondern auch darum, wer die Wahrheit sagt und wie Kinder und Jugendliche falsche Informationen von richtigen unterscheiden können.

Wie oft erscheint »GEOlino Spezial«?

Eine neue Folge von "GEOlino Spezial" erscheint jeden Mittwoch auf GEOlino.de. Natürlich könnt ihr den Podcast auch direkt bei