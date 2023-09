Kehrtwende – jetzt will die SPD Gerhard Schröder doch ehren

von Veit Medick Soll Gerhard Schröder, der umstrittene Ex-Kanzler, für seine 60-jährige SPD-Mitgliedschaft geehrt werden? Schröders Ortsverein in Hannover zerstritt sich in der Frage. Jetzt gibt es nach stern-Informationen einen kreativen Ausweg – und ein konkretes Datum.

Bis vor wenigen Wochen war nicht klar, wie es mit Gerhard Schröder und der SPD weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, oder ob es nach Jahrzehnten gemeinsamer Freuden und Qualen einfach mal vorbei ist. Die Parteispitze in Berlin legte dem früheren Bundeskanzler wegen seiner Sicht auf den Ukraine-Krieg den Austritt nahe. Andere Sozialdemokraten wollten ihn aus der Partei werfen und strengten dafür ein Ausschlussverfahren an. Doch das Verfahren scheiterte in mehreren Instanzen.

Und jetzt? Gibt es plötzlich eine kuriose Wendung. Schröder darf nicht nur bleiben, er soll von der SPD sogar geehrt werden.