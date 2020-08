Sehen Sie im Video: Brasilien diskutiert nach Vergewaltigung einer Zehnjährigen über Gewalt gegen Frauen.





Die Vergewaltigung eines 10-jährigens Mädchens, mutmaßlich durch ihren Onkel, hat in Brasilien für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst allerdings nicht die Vergewaltigung, sondern eine anschließende Abtreibung, weil das Mädchen schwanger geworden war. Abtreibungsgegner in dem katholischen Land hatten, Medienberichten zufolge, die persönlichen Daten des Mädchen veröffentlicht und vor einem Krankenhaus protestiert, in dem sie behandelt wurde. Mittlerweile haben dort Befürworter Posten bezogen. Brasilien schränkt die Möglichkeit von Abtreibungen stark ein, in Fällen von Vergewaltigung sind Schwangerschaftsabbrüche erlaubt. "Ein Mädchen, gerade mal 10 Jahre alt, das Missbrauch erlitten hat, ich weiß nicht, ob durch Vater oder Onkel. Das ist unerträglich. Ich selbst habe ein Mädchen, das fünf ist. Ich wäre nicht in der Lage damit umzugehen." "Auch die Zahl an Frauenmorden geht nach oben. Wir sind sehr gefährdet. Manche geraten in der Pandemie außer Kontrolle, das ist erschreckend. Ich habe Angst." Am Dienstag berichteten Polizeibeamte, dass ein 33-jähriger Mann in Gewahrsam genommen wurde und ihm eine Anklage wegen Kindervergewaltigung droht. Das Mädchen befindet sich in der Obhut ihrer Großeltern.

Mehr