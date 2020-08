Sehen Sie im Video: Die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa Neubauer auf dem Weg zu Kanzlerin Merkel.





Hinter der Corona-Maske kaum zu erkennen: Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich am Donnerstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Die Schwedin und ihre Mitstreiter von "Fridays For Future" wollten der Regierungschefin eine Petition übergeben mit der Forderung, die EU solle alle Investitionen in fossile Brennstoffe stoppen. Thunberg hatte zuvor Politiker in Europa für ihr Untätigkeit beim Klimaschutz kritisiert. Es würde viel geredet aber wenig getan. Seit ihrem ersten "Schulstreik fürs Klima" seien bereits zwei Jahre verschwendet worden. Die Petition war von 125.000 Menschen unterschrieben worden, darunter Schauspieler Leonardo DiCaprio und Sängerin Billie Eilish.

