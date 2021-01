Greta Thunberg hat eine klare Meinung zum von Frankreich organisierten Klimagipfel "One Planet Summit". Die Versprechen und Ziele der Staatschefs sind für sie nur "Blabla".

Die führende Klimaaktivistin Greta Thunberg hält den unter anderem von Frankreich organisierten Klimagipfel "One Planet Summit" nur für leeres Gerede. "Live vom One Planet Summit in Paris: Blabla Natur, Blabla wichtig, Blabla ehrgeizig, Blabla grüne Investitionen, Blabla grüne Möglichkeiten, Blabla grünes Wachstum", schrieb die Schwedin am Montagnachmittag auf Twitter. Damit werde nur Jahrzehnten der weiteren Umweltzerstörung der Weg bereitet.

LIVE from #OnePlanetSummit in Paris:

Bla bla nature

Bla bla important

Bla bla ambitious

Bla bla green investments

Bla bla great opportunity

Bla bla green growth

Bla bla net zero

Bla bla step up our game

Bla bla hope

Bla bla bla...*



*locking in decades of further destruction https://t.co/veGb4T7kmr — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 11, 2021

Der französische Präsident Emmanuel Macron und internationale Partner werben auf dem Gipfel dafür, den Lebensraum von Tieren und Pflanzen besser zu schützen. Ins Leben gerufen wurde der "One Planet Summit" von Frankreich, der Weltbank und den Vereinten Nationen, Treffen gab es bisher in Paris 2017, New York 2018 und Nairobi 2019. Ziel ist es generell, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen und mehr Investitionen in den Klimaschutz zu fördern.

Greta Thunberg kritisiert Staatschefs

Am Tag danach bekräftigte Thunberg ihre Kritik noch einmal. Sie verwies auf die sogenannten Aichi-Ziele zum weltweiten Biodiversitätsschutz, auf die sich im Jahr 2010 193 Staaten geeinigt hatten. Bis 2020 sollten diese 20 Kernziele erreicht worden sein. Im vergangenen Jahr hatte die Biodiversitätskonvention in einem Bericht bekanntgegeben, dass kein einziges der Ziele erreicht worden war. Thunberg macht die Staats- und Regierungschefs dafür verantwortlich: "Jeden Tag entscheiden sie sich, nicht zu handeln", twitterte die Schwedin.