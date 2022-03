Sehen Sie im Video: Großdemonstration von Fridays for Future in ganz Deutschland – Solidarität mit der Ukraine









STORY: So wie hier in Berlin kam es am Freitag nach Angaben der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in über 300 deutschen Städten zu Klimaprotesten. Zu den Forderungen gehören ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sowie einen Importstopp für Kohle, Öl und Gas aus Russland. Dazu auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Freitag in Berlin: "Wir streiken heute in großer Solidarität mit der Ukraine. Aber wir sehen auch, dass in einem Krieg, der von fossilen Energien finanziert wird, wir alle über fossile Energien sprechen müssen. Und gerade heute, morgen, übermorgen überweist Deutschland jeden Tag Dutzende Millionen Euro an Putin für seine Kohle, Öl und Gas. Es gibt keine singulären Krisenherde mehr. Wenn wir wegwollen vor den Autokraten, wenn wir Demokratie und Freiheit und Sicherheit überall schützen wollen. Dann müssen wir weg von den fossilen Energien." Der Klimastreik fand unter dem Motto statt "People not Profit" , übersetzt: "Menschen statt Profit". Zahlreiche Umweltverbände unterstützten den Aktionstag, der gleichzeitig auch Solidarität mit der Ukraine zeigen sollte.

