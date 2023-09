Stephan Schmitter (r.), Chief Content Officer von RTL Deutschland, fand in seinem Grußwort unter anderem deutliche Worte zum Entwurf eines Kinder-Lebensmittel-Werbegesetzes aus dem Ernährungsministerium

Politik meets Show-Business: Mit 350 Gästen feiern die Teams von RTL, stern, Capital und n-tv das Berliner Redaktionsfest. Höhepunkte und Fotos eines ausgelassenen Abends über den Dächern der Hauptstadt.

Um halb zehn steht plötzlich Jenny Elvers hinter Friedrich Merz. Die Schauspielerin tippt dem CDU-Chef von hinten an die Schulter. Die beiden kennen sich, Merz hat mal eine Veranstaltung mit ihr gemacht, die offenbar so gut gelang, dass Elvers danach in die CDU eintrat. "Na, machen Sie Partyhopping?", fragt Elvers den Christdemokraten. "Nur heute", sagt Merz. Ein paar Lacher.

Donnerstagabend, die Dachterrasse des Hauptstadtbüros von RTL ist voll, 350 Gäste sind gekommen. Die Teams von RTL News, stern, Capital und n-tv haben zum Redaktionsfest geladen. Ein Fest, das anders ist als viele sonst in der Hauptstadt: Politikprominenz mischt sich mit Schauspielerinnen und Schauspielern, Produzenten sind da und Serien-Stars. Für ein paar Stunden verschmelzen Welten, die ansonsten nicht so häufig in Berührung kommen.

"Einen schönen Abend mit GGSD – guten Gesprächen und spannenden Diskussionen", wünscht Stephan Schmitter, Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland, den anwesenden Gästen.

Désirée Nick lädt Philipp Amthor ein

Da spricht die Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick schon mit Philipp Amthor, dem Bundestagsabgeordneten von der CDU. Nick würde den Christdemokraten gerne mal zu einem ihrer Formate einladen. Amthor findet das an sich eine gute Idee. "Aber so was wie golden shower mache ich nicht", sagt er und lacht.

Kabarettistin Désirée Nick und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim RTL Redaktionsfest in Berlin © Annette Riedl

Um die Ecke steht das halbe Bundeskabinett. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, ist eines der ersten Regierungsmitglieder, die kommen. Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister ist ebenfalls dabei. Die Forschungsministerin ist gekommen, Bettina Stark-Watzinger, und Hubertus Heil, in der SPD als Feierbiest verschrien, hat sich auch unter die Gäste gemischt.

Klar, auch der Kanzler ist gekommen, mit schwarzer Klappe über seinem lädierten Auge, man kennt das jetzt. Vor einigen Tagen hat sich Olaf Scholz beim Joggen verletzt, aber es geht wieder halbwegs, und so verbringt er auf über den Dächern Berlins ein paar entspannte Spätsommerstunden bei Wasser und Weißwein.

Olaf Scholz bei RTL-Redaktionsfest

Scholz scheint gut drauf, so gut, dass er den Anwesenden die Inhalte seines Deutschland-Pakts, mit dem er am Mittwoch die Opposition überraschte, einfach gleich noch einmal erzählt. An die Klappe scheint er sich mittlerweile übrigens gewöhnt zu haben. Hin und wieder bewegt er sie, damit ein wenig Luft ans Auge kommt, ansonsten sitzt sie.

Für viele Politiker ist der Termin eine gute Gelegenheit, in einer hektischen Woche mal abzuschalten, im Bundestag ging es schließlich heiß her. Manche haben sich den Termin auch schon lange vorgemerkt.

Ebenfalls bei der Party im RTL-Hauptstadtbüro: Ricarda Lang (Grüne) © Annette Riedl

Ricarda Lang zum Beispiel, die Grünen-Chefin, war als Jugendliche großer Fan der RTL-Serie "GZSZ" und freute sich dem Vernehmen nach schon seit Tagen darauf, manche der Serien-Stars mal persönlich kennen zu lernen. Da trifft es sich, dass manche von ihnen früh da sind. Wolfgang Bahro zum Beispiel oder Jörn Schlönvoigt. Auf der Terrasse trifft die Grünen-Politikerin auch Ulrike Frank, ihre Lieblingsschauspielerin der Serie. Sie sprechen, finden dabei heraus, dass Frank aus Langs Wahlkreis stammt. Zufälle gibt’s. "Das schönste Sommerfest, auf dem ich je war", schwärmt Lang.

Stefan Schmitter mahnt Politiker

Ein bisschen Reibung gibt es schon auch. Stephan Schmitter aus der RTL-Führungsriege hat eine klare Warnung mitgebracht, jedenfalls an die Politiker, die an diesem Abend anwesend sind.

Ein "völlig unsinniger Gesetzentwurf" geistere derzeit durch Ampel-Koalition, nämlich der Gesetzentwurf über das Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel. Der Journalismus sei durch diesen Plan "einem großen Risiko ausgesetzt", das Gesetz gefährde die Medienvielfalt und Medienfreiheit. Schmitter sagt: "Die Wirtschaft in Deutschland und wir als Medienhaus brauchen keine weiteren Beschränkungen."

Vor ihm sehen manche Ampel-Politiker etwas bedröppelt drein. Aber ein paar Minuten später geht es schon wieder. Gemeinsam feiern heißt ja nicht, dass man sich gegenseitig nicht auch mal die Meinung sagt.