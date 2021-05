Schulen auf. Schulen zu. Wechselunterricht. Bei diesen Themen schrecken wohl alle Eltern auf. Dabei kommt es doch, wie immer, auf die Qualität des Unterrichts an. Aber wie sichert man die?

Im "heute wichtig"-Podcast beschäftigen wir uns heute mit der Frage: Was macht eine gute Lehrerin aus? Eine, die es wissen muss, ist Julia Hübner vom Kepler-Gymnasium in Pforzheim. Sie gehört zu einer Gruppe von zehn Pädagog:innen, die heute mit dem "Deutschen Lehrerpreis" ausgezeichnet werden, in der Kategorie "Lehrerpersönlichkeit". Nominiert wurde sie von ihrer Abschlussklasse. Die Pädagogin steht nicht über den Schülern, sondern sieht sich eher als Team – und sie lässt sich sogar bewerten von ihren Schüler:innen.

Undurchsichtige Geschäfte

Außerdem geht es in der Folge um die undurchsichtigen Geschäfte der Organisation "Plant for the Planet". Insgesamt eine Billion Bäume möchte die Organisation pflanzen, um den Klimawandel zu bremsen. Doch an der Arbeit von "Plant for the Planet" gibt es Kritik. stern-Reporter Joachim Rienhardt ist dem Geschäft mit den Bäumen bis nach Mexiko hinterhergereist – und erzählt von seiner Recherche.