10.000 Dollar Ticketkosten für ein Sport-Event dessen Regeln – zumindest in Deutschland – die wenigsten verstehen. Warum fasziniert der Super Bowl, also das Finale der National Football League, die Fans so sehr? Außerdem: In “heute wichtig” spricht der Erfolgsproduzent Toby Gad über den harten Weg ins Musikgeschäft.

Jeder 8. Deutsche möchte sich die Nacht von Sonntag auf Montag um die Ohren schlagen. Das besagt eine aktuelle Studie von YouGov. Der Grund: Das Finale der US-amerikanischen National Football League – der Super Bowl! In Folge 210 von "heute wichtig" geht US-Korrespondentin Hanna Klouth dem Phänomen Super Bowl auf den Grund:

Das Football-Großereignis sei schon fast ein Feiertag für US-Amerikaner:innen nicht zuletzt wegen der atemberaubenden Halbzeitshow, mit Stars wie Dr. Dre, Eminem oder Kendrick Lamar und den Werbeclips in der Pause. 1,4 Milliarden Chicken Wings werden dann ab Sonntag 15:30 L.A.-Zeit verputzt; zudem steigt der Bier-Konsum in den USA an dem Tag um 90 Prozent. In den Werbeclips tauchen namhafte Promi-Größen auf wie Halle Berry, Matthew McConaughey und Scarlett Johansson. 30 Sekunden Werbeclip kosten 6,5 Millionen Dollar. Wer spielt wird dabei schon fast zur Nebensache. Wobei die Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams als Underdog schon für eine große Sensation sorgen könnten. Sie haben seit 1990 kein Spiel in den Playoffs gewonnen und kämpfen jetzt um den Titel.

Der Starmacher hinter den Stars

Außerdem im Podcast zu Gast: Der Musikproduzent Toby Gad . Er ist für Hits wie "If I Were A Boy" oder "Big Girls Don’t Cry" verantwortlich. Der 53-jährige Münchner lebt seit zwei Jahrzehnten in den USA. Bei Open Mic-Shows hat er in New York seine ersten Dollar verdient. Dort hat für ihn das Musikgeschäft angefangen. Kein schlechter Ort, um durchzustarten, meint Gad im Podcast, denn "New York gibt dir jeden Tag einen Arschtritt und sagt: Arbeite härter!" Durch die harte Arbeit ist er nach Los Angeles gekommen – dort lebt der Produzent und Songwriter seit zwölf Jahren mit seiner Familie. In Folge 210 spricht Toby Gad mit Podcast-Host Michel Abdollahi über Aufnahmesessions mit Beyoncé und Fergie und darüber, wie man scheitern kann, ohne seine Träume dabei aufzugeben. Aktuell sitzt Toby Gad neben Florian Silbereisen und Ilse DeLange samstags und dienstags in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar".

