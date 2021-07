Ulrich Schelleckes und sein Hund Urmel in seinem Schlafzimmer in Bad Neuenahr, das durch die Flut verwüstet und verschlammt ist

Wie sicher sind Kinder im Netz? Vier Monate nach einem erschreckenden Experiment hakt der Sender RTL noch einmal nach. Außerdem geht es im Podcast um die Frage, ob die Warnsysteme vor der Flut versagt haben.

Wie schnell werden Kinder im Internet zur Zielscheibe übergriffiger, sexueller Anfragen? Für die Sendung "Angriff auf unsere Kinder" hat der Sender RTL im März ein Experiment gemacht. Das Ergebnis war erschreckend. Jetzt hat der Sender das Thema wieder aufgegriffen, und fragt, was sich seitdem getan hat. Im "heute wichtig"-Podcast spricht Michel Abdollahi darüber mit der RTL-Moderatorin Nazan Eckes, selbst Mutter von zwei Kindern. Eltern, sagt sie, müssten "wachsam sein und ganz genau wissen, wo ihre Kinder unterwegs sind".

Komisches Bauchgefühl

Eckes ist überzeugt: "Da muss noch ordentlich was passieren, um das Internet für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen." Auf die erste Sendung folgten über 7000 Anrufe mit sachdienlichen Hinweisen, die zu zehn weiteren konkreten Anzeigen in Bezug auf sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern führten. Wenn man als Eltern oder Angehörige ein komisches Bauchgefühl habe, sei da immer was dran, sagt die Moderatorin.

Fehlende Warnung?

Ein weiteres Thema in der Folge ist die Diskussion, ob der Katastrophenschutz vor dem Hochwasser in Deutschland versagt hat. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster verteidigte sich mit den Worten: "Unser Warnsystem hat funktioniert in jedem einzelnen Fall." Doch an vielen Orten kamen die Warnungen nicht bei der Bevölkerung an.