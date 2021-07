RTL und stern haben den 21. Juli zum "Tag der Hilfe" erklärt und möchten weitere Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten sammeln. Außerdem bei "heute wichtig": Warum denken wir bei Homosexuellen immer an Männer? Ein Gespräch mit “Princess Charming”.

Am Wochenende findet der Christopher Street Day in Berlin statt – und der erste Impuls ist: da sind schwule Männer, die für ihre Rechte kämpfen. Warum denken wir eigentlich nicht auch an lesbische Frauen? Mit dem Dating-Format "Princess Charming" sollen homosexuellen Frauen "sichtbarer" werden. Princess Irina Schlauch beschreibt im Gespräch mit "heute wichtig"-Moderator Michel Abdollahi, wie wichtig für sie damals solche Vorbilder in den Medien waren. Außerdem sprechen beide über ihre Zeit während der Dating-Show und den Erwartungsdruck.

In der neuen Folge von "heute wichtig" geht es auch um Angela Merkels Besuch in Bad Münstereifel. Die Kanzlerin machte sich ein Bild von der Situation vor Ort und kündigte finanzielle Hilfe für die Betroffenen der Flutkatastrophe an.

"Tag der Hilfe" bei RTL und stern

RTL und der stern haben den 21. Juli zum "Tag der Hilfe" erklärt und möchte weitere Spenden für die Menschen in den Hochwassergebieten sammeln. In "heute wichtig" erklärt Wolfram Kons, Moderator und Vorstand der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern", was genau mit dem Geld passiert.