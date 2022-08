Männer sind für die Gesellschaft deutlich teurer, als Frauen! Dafür sind die Geschlechterstereotype verantwortlich. Wie genau hängen Vorurteile mit den Mehrkosten zusammen? Und wie kann man dieses Problem lösen?

Unsere Gesellschaft ist von einem patriarchalischen System geprägt. Das hat Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens und fördert unter anderem auch die stereotypische Rollenverteilung der Geschlechter. In der 348. Folge des Podcast "heute wichtig" spricht Michel Abdollahi mit Wirtschaftswissenschaftler Boris von Heese. Er hat das Buch "Was Männer kosten: Der hohe Preis des Patriarchats" geschrieben und erklärt, wie er zu dem Ergebnis gekommen ist, dass Männer die Gesellschaft etwa 63 Milliarden Euro mehr kosten als Frauen. Er hat dafür öffentlich zugängliche Zahlen genutzt, deshalb ist es wichtig zu beachten: "In ganz vielen Bereichen liegen gar keine Daten vor. Zum Beispiel der Bereich der Steuerhinterziehung, da gibt es viele Studien, die sagen, dass Männer eine schlechtere Steuermoral haben als Frauen." Da liegen keine Zahlen im Detail vor, deshalb habe er die Finger davongelassen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die tatsächlichen Mehrkosten deutlich höher seien.

Kein Männerhass, sondern Männer-Sorge

Die Ursache dieses Kostenunterschiedes ist das Patriarchat, erklärt Boris von Heesen, "wir sind letztendlich, Männer wie Frauen, Opfer eines Geschlechtersystems, in dem wir geprägt werden, in dem wir groß werden." Das führt unter anderem dazu, dass Männer mit dem Gedanken aufwachsen, das starke Geschlecht sein zu müssen. Ob genau dieses Gedankengut dazu geführt hat, dass Männer häufiger kriminell sind, ist Auslegungssache, aber von Heesen spekuliert, dass eben diese Rollenstereotype schuld daran seien. Gleichzeitig betont er: "Ich finde es eigentlich empörend, dass sich niemand Gedanken darüber macht, dass wir ein Geschlechterungleichgewicht haben in gesellschaftlich schädigenden Lebensbereichen." Damit meint er nicht nur die Kriminalität, sondern unter anderem auch, dass ihm in seiner Arbeit bei der Drogenhilfe überwiegend Männer begegnet sind und niemand darüber spricht.

Die Lösung des Problems: "Wir müssen an diese Rollenmuster ran"

Boris von Heesen sagt aber auch, dass diese Zahlen Männer nicht zu schlechten Personen machen, sondern einfach zeigen, dass sie viel stärker vom gesellschaftlichen System geprägt sind. "Ich finde es wichtig, dass ich meine Rolle als Mann in der Gesellschaft immer wieder kritisch hinterfrage", so von Heesen, denn nur damit kann man etwas verändern. Die Entwicklung stimmt ihn aber auch positiv. "Es hat sich schon viel verändert, es gibt viel mehr Möglichkeiten, die die jungen Menschen haben, wie sie sich entwickeln." Als Beispiel nennt er Social Media, denn dieses Medium prägt das Bild von Männlichkeit auf eine kraftvolle Art und Weise. "Am Ende geht es um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in dem Sinne, dass Frauen alle Chancen haben, sich in ihrem Leben zu entwickeln, beruflich und familiär, aber auch Männer beruflich und familiär."

