Wüst vs. Kutschaty: Was die "kleine Bundestagswahl" in NRW für den Kanzler bedeuten könnte

Podcast "heute wichtig" Wüst vs. Kutschaty: Was die "kleine Bundestagswahl" in NRW für den Kanzler bedeuten könnte

14 Millionen Menschen sind in Nordrhein-Westfalen zur Wahl aufgerufen. Und natürlich beeinflusst das Ergebnis auch das Kräfteverhältnis in Berlin. Für Kanzler Olaf Scholz könnte es ein weiterer Rückschlag werden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU hat nur wenige Prozentpunkte Vorsprung vor seinem Herausforderer von der SDP, Thomas Kutschaty. Doch das Problem des SPD-Mannes: Als Gegenkandidat müsste er viel bekannter sein. Auch die Wahlplakate, auf denen er zusammen mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz posiert, haben daran kaum etwas geändert, es ist eher ein Problem, wie die Politikexpertin Prof. Ursula Münch in der 274. Ausgabe von "heute wichtig" sagt: "Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass Kutschaty und die NRW-SPD eher einen Nachteil davon hat, dass die Bundes-SPD zurzeit kein besonders hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler auch schon mal besser gepunktet hat."

Chancen aufs Kanzleramt

Hendrik Wüst versucht sich, auch mit Hilfe von Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, in Position zu bringen. Aktuell hat er einen leichten Vorsprung, der ihm vielleicht auch noch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, so Ursula Münch: "Wenn Hendrik Wüst jetzt nicht nur gut abschneiden, sondern es schaffen würde, eine Koalition zu schmieden in NRW, dann würde ihn das schon in der Thronfolge schon etwas näherbringen zum Kanzleramt." Doch bis dahin sind es noch einige Jahre – und viel Konkurrenz.

© TVNOW / Andreas Friese Podcast "heute wichtig" Klar, meinungsstark, auf die 12: "heute wichtig" ist nicht nur ein Nachrichten-Podcast. Wir setzen Themen und stoßen Debatten an – mit Haltung und auch mal unbequem. Dafür sprechen Host Michel Abdollahi und sein Team aus stern- und RTL-Reporter:innen mit den spannendsten Menschen aus Politik, Gesellschaft und Unterhaltung. Sie lassen alle Stimmen zu Wort kommen, die leisen und die lauten. Wer "heute wichtig" hört, startet informiert in den Tag und kann fundiert mitreden.

Ihr Abo für "heute wichtig"

Verpassen Sie auch sonst keine Folge von "heute wichtig" und abonnieren Sie unseren Podcast bei: Audio Now,Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox oder in ihrer Lieblings-Podcast-App. Bei inhaltlichen Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns an heutewichtig@stern.de.