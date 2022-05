Private Gewinne auf Kosten unserer aller Gesundheit! Warum ein langjähriger Chefarzt jetzt mit der Krankenhaus-Branche abrechnet und eine Reform des Systems fordert.

"Viele Beschwerden könnten ohne Operation behandelt werden", sagt Dr. Thomas Strohschneider in der 170. Folge von "heute wichtig" im Gespräch mit Moderator Michel Abdollahi. Strohschneider selbst war jahrelang Chef einer privat geführten Klinik und übt inzwischen massiv Kritik an dem Finanzierungssystem unserer Krankenhäuser. "Private (Krankenhaus-) Konzerne versuchen Gewinne zu machen um auf dem Markt zu bleiben. Knie- und Hüftgelenke sind ein typisches Beispiel dafür, wie man versucht Gewinne zu erwirtschaften."Denn hier greife ein Pauschalbezahlungssystem, so der Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie.

Krankenhausbehandlung als Luxus-Gut?

Das Problem ist, dass private Krankenhausanbieter genau dort ihr Geld verdienen, wo man gut abrechnen kann. Heißt, laut Strohschneider, fest terminiert und getaktet. Der Arzt hat über diesen Missstand ein Buch geschrieben ("Krankenhaus im Ausverkauf – Private Gewinne auf Kosten unserer Gesundheit") und rechnet darin mit dem System ab:"Menschen die vielleicht aus schlechten Sozialverhältnissen kommen, deren Krankenhausdauer und deren Umfang der Behandlung zunächst nicht absehbar ist werden abgewiesen. Das geht so weit, dass Ermahnungen von oberster Krankenhausführung kommen, solche Patienten an der Krankenhaustüre abzuweisen."

Er fordert politische Maßnahmen, weg von zu viel Privatisierung der Krankenhäuser. Denn es könne nicht sein, dass das der freie Markt regeln müsse.

"Tag des Sieges" in Russland

Außerdem blickt Michel Abdollahi mit dem Journalisten und Verteidigungsexperten Thomas Berding auf die mit (An-) Spannung erwarteten Feierlichkeiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum sogenannten Tag des Sieges am 9. Mai.

